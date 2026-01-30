সোনার গয়না ছাড়া কনে সাজ, দেখুন ১০টি ছবি

সোনার দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে অনেকের পক্ষেই গয়না গড়া বেশ কষ্টের কাজ হয়ে যাচ্ছে। তবে সোনার গয়না ছাড়াও কনে হয়ে উঠতে পারেন আকর্ষণীয়। দেখে নিন, সোনার গয়না ছাড়াই কনে সাজের ১০টি ছবি।
জীবনযাপন ডেস্ক
বিয়ের গয়নার ক্ষেত্রে বর্তমানে কনেদের পছন্দের তালিকায় আছে অ্যান্টিক গোল্ডেন আর ধাতব গয়না। মডেল: মৌসুমকয়েক বছর ধরেই কনের গয়নার ফ্যাশনে রুপালি গয়না পরার চল দেখা যাচ্ছে। মডেল: লিন্ডারুপা দিয়ে গয়না বানানোটাও তুলনামূলক ব্যয়বহুল। তাই সব ধরনের মানুষের সাধ্যের কথা চিন্তা করে মেটালের ওপর রুপালি রঙের প্রলেপ দিয়ে গয়না বানানো শুরু করেন অনেক উদ্যোক্তা। মডেল: জেসিয়া