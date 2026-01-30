ফ্যাশন

সোনার গয়না ছাড়া কনে সাজ, দেখুন ১০টি ছবি

সোনার দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে অনেকের পক্ষেই গয়না গড়া বেশ কষ্টের কাজ হয়ে যাচ্ছে। তবে সোনার গয়না ছাড়াও কনে হয়ে উঠতে পারেন আকর্ষণীয়। দেখে নিন, সোনার গয়না ছাড়াই কনে সাজের ১০টি ছবি।

জীবনযাপন ডেস্ক
বিয়ের গয়নার ক্ষেত্রে বর্তমানে কনেদের পছন্দের তালিকায় আছে অ্যান্টিক গোল্ডেন আর ধাতব গয়না। মডেল: মৌসুম
কয়েক বছর ধরেই কনের গয়নার ফ্যাশনে রুপালি গয়না পরার চল দেখা যাচ্ছে। মডেল: লিন্ডা
রুপা দিয়ে গয়না বানানোটাও তুলনামূলক ব্যয়বহুল। তাই সব ধরনের মানুষের সাধ্যের কথা চিন্তা করে মেটালের ওপর রুপালি রঙের প্রলেপ দিয়ে গয়না বানানো শুরু করেন অনেক উদ্যোক্তা। মডেল: জেসিয়া
কনে সাজে গত কয়েক বছরে মেটাল গয়নার চাহিদা অনেক গুণে বেড়ে গেছে। মডেল: লাবণ্য
নকশার বৈচিত্র্যে গয়নাগুলো হয়ে উঠছে একেকটি ইউনিক পিস। মডেল: সারিকা সাবাহ
এসব গয়নার দামও ক্রেতার সাধ্যের মধ্যে থাকে। মডেল: সোনিয়া রিফাত
গয়নায় মিনিমাল নকশা। মডেল: নিহা
রুপালি গয়নায় বাসি বিয়ের কনে সাজ। মডেল: অন্তরা
সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি, গ্লুড টুগেদার, ক্যানভাস, রঙ্গবতীর মতো পেজগুলোতে অর্ডার দিয়ে কাস্টমাইজ বিয়ের গয়নাও বানিয়ে নিতে পারেন। মডেল: ফোয়ারা
৮ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যেই আপনি আপনার পছন্দে গয়নার সেটটি পেয়ে যাবেন। মডেল: রাশিকা
