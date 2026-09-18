স্কার্ফ পরায় কীভাবে নতুনত্ব আনবেন, দেখে নিন ৯টি ছবিতে

স্কার্ফ পরায় কীভাবে নতুনত্ব আনবেন, দেখে নিন ৯টি ছবিতে
একটা সাধারণ স্কার্ফই পরার কায়দাই হয়ে উঠতে পারে পোশাকের মূল আকর্ষণ। নানাভাবে ড্রেপিং বা ভাঁজ করে পরা যায় এই স্কার্ফ। শুধু জানতে হবে ড্রেপিংয়ের কৌশলগুলো। কীভাবে স্কার্ফ পরায় নতুনত্ব আনবেন দেখে নিন ছবিতে।
জীবনযাপন ডেস্ক
একরঙা কাপড়ের সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের স্কার্ফটিকে ত্রিকোণাকৃতিতে ভাঁজ করে ত্রিকোণ অংশটি সামনে রাখুন। মডেল: মাহেলিকা
এ ধরনের স্কার্ফ একটু লম্বালম্বি ড্রেপিং করে পরতে পারেন।মডেল: মাহেলিকাস্কার্ফের প্যাঁচানো অংশ সরাসরি সামনে না রেখে একটু আড়াআড়ি করে রাখুন।মডেল: মাহেলিকাবেণির মতো ড্রেপিং করে এই স্কার্ফ পরতে পারেন।মডেল: মাহেলিকাপাশ্চাত্য ঘরানার পোশাকের সঙ্গে এমন ড্রেপিং মানাবে।মডেল: মাহেলিকা