আবার আলোচিত কিম কার্ডাশিয়ানের অদ্ভুত সাজপোশাক

কিম কার্ডাশিয়ান লালগালিচায় হেঁটেছেন, অথচ আলোচনার জন্ম দেননি, এমন ঘটনা বিরল। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের একাডেমি মিউজিয়াম অব মোশন পিকচারসে অনুষ্ঠিত পঞ্চম একাডেমি মিউজিয়াম গালাতেও আলোচিত হয়েছে তাঁর সাজপোশাক। ফরাসি ফ্যাশন হাউস মেজন মাজিলার একটি পোশাক বেছে নিয়েছিলেন এই মার্কিন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। পরেছিলেন হালকা ন্যুড রঙের একটি গাউন।অফ-শোল্ডার গাউনটি লম্বা। ঢেউখেলানো হাতা পোশাকটিকে দিয়েছে রাজকীয় লুক।
তবে সবচেয়ে আলোচিত অংশ ছিল তাঁর মাস্ক। পাতলা একটি কাপড়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন কিম।গয়নাটাও নজর কাড়ার মতো। ন্যুড গাউনের সঙ্গে ঝলমলে রুপালি গলার হার বেশ একটা বৈপরীত্য তৈরি করেছে। হাতের সবুজ আংটি তাঁর সাজকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।ভ্যারাইটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কিম বলেছেন, মাস্ক পরার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন একেবারে শেষ মুহূর্তে। এমনকি ততক্ষণে তাঁর চুলের স্টাইলিং আর মেকআপও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।
অথচ এই আয়োজনের জন্যই কিম তাঁর প্রিয় মেকআপ আর্টিস্ট মারিও দেদিভানোভিচকে নিউইয়র্ক থেকে উড়িয়ে এনেছিলেন। কিম হেসে বলেন, ‘আমি নিশ্চিত, ও এতে খুশি হয়নি।’ যথারীতি কিমের এই সাজ নিয়ে অনলাইনে চলছে নানা আলোচনা। কেউ বলছেন, ‘তিনি আয়োজনের সব আলো কেড়ে নিয়েছেন।’ নেতিবাচক মন্তব্যও করেছেন কেউ কেউ।রোলেক্সের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই গালায় হাজির হয়েছিলেন সেলেনা গোমেজ, ভায়োলা ডেভিস, সিডনি সুইনিসহ বেশ কয়েকজন তারকা।