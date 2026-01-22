৭ ধাপে সাদা জুতা ঝকঝকে রাখুন, দেখাবে একেবারে নতুনের মতো

সাদা জুতা দেখতে সুন্দর, কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এসব পরিষ্কার রাখা সত্যিই চ্যালেঞ্জ। ধুলা, বৃষ্টি ও কাদা—সব মিলিয়ে কয়েক দিন পরই ঝকঝকে সাদা জুতার রং যা হয়, তা দেখার মতো নয়। এদিকে নতুন জুতা ফেলে দেওয়ারও উপায় থাকে না। তবে অল্প কিছু ঘরোয়া উপকরণ ও ঠিকঠাক পদ্ধতি জানলে পুরোনো সাদা জুতাকেও প্রায় নতুনের মতো করে তোলা যায়। ক্রিজ বা ভাঁজ পুরোপুরি না গেলেও দাগ, ময়লা ও হলদে ভাব সহজেই দূর করা সম্ভব। চলুন জেনে নিই, ধাপে ধাপে কীভাবে করবেন।
বেশির ভাগ জিনিসই হাতের কাছে পাবেন—
পানি
ব্লিচ (অক্সিজেন–বেজড হলে ভালো)
তিনটি বাটি
টুথপেস্ট (ঐচ্ছিক)
পরিষ্কার কাপড় বা স্পঞ্জ
সাদা ভিনেগার বা বেকিং সোডা
হালকা ডিটারজেন্ট বা শু ক্লিনার
নরম ব্রাশ বা পুরোনো টুথব্রাশ
ম্যাজিক ইরেজার বা এ ধরনের ক্লিনিং স্পঞ্জ
ধাপ–১: ফিতা খুলে আলাদা করে পরিষ্কার করুন
প্রথমে জুতার ফিতা ও ভেতরের ইনসোল খুলে ফেলুন।
একটি বড় বাটিতে প্রতি গ্যালন পানিতে ১/৪ কাপ ব্লিচ মেশান। অক্সিজেন–বেজড ব্লিচ হলে ভালো। এটি ফিতার কাপড়ের জন্য তুলনামূলক নিরাপদ।
ফিতা এতে ভিজিয়ে রাখুন সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা। এ সময়ের মধ্যে বাকি কাজগুলো করে নেওয়া যাবে।
ধাপ–২: শুকনা ময়লা ঝেড়ে ফেলুন
জুতার গা, তলা ও পাশ থেকে শুকনা ধুলা ও মাটি ঝেড়ে ফেলুন।
নরম ব্রাশ বা টুথব্রাশ ব্যবহার করুন।
কাজটি ডাস্টবিনের ওপর করলে পরিষ্কার রাখা সহজ হবে।
ধাপ–৩: দাগে আলাদা করে হাত দিন
একটি বাটিতে সমপরিমাণ ভিনেগার ও পানি অথবা বেকিং সোডা ও পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন।
যেসব দাগ সহজে যাচ্ছে না, সেখানে এই মিশ্রণ লাগিয়ে নরমভাবে ঘষুন।
বর্ষাকালে কাদা বা পানির দাগ থাকলে এই ধাপ খুব কাজে দেয়।
ধাপ–৪: পুরো জুতা পরিষ্কার করুন
আরেক বাটিতে হালকা ডিটারজেন্ট ও পানি মেশান।
একটি পরিষ্কার কাপড় বা স্পঞ্জ ভিজিয়ে জুতার ওপর থেকে নিচে আলতোভাবে পরিষ্কার করুন।
বোনাস টিপস (কাপড়ের জুতার জন্য)
জুতার কাপড়ের অংশে হলদে ভাব থাকলে সামান্য সাদা টুথপেস্ট লাগিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঘষুন। এরপর ভেজা কাপড়ে মুছে ফেলুন।
ধাপ–৫: পানি ঝরিয়ে শুকান
পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সাবান বা মিশ্রণের বাড়তি অংশ মুছে ফেলুন।
ছায়াযুক্ত বাতাস চলাচল করে, এমন জায়গায় জুতা শুকাতে দিন।
রোদে বা হিটার বা ড্রায়ারের কাছে রাখবেন না। এতে জুতা হলদে হয়ে যেতে পারে, যা আমাদের আর্দ্র আবহাওয়ায় খুব সাধারণ সমস্যা।
এই সময় ফিতাগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। চাইলে হাতেই বা ওয়াশিং মেশিনে ধুতে পারেন।
ধাপ–৬: রাবারের সোল ঝকঝকে করুন
জুতার নিচের সাদা রাবার অংশে দাগ থাকলে ম্যাজিক ইরেজার ব্যবহার করুন।
হালকা ঘষলেই কালচে দাগ উঠে যাবে।
ধাপ–৭: জুতা এখন প্রস্তুত
জুতা ও ফিতা পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে সব আবার লাগিয়ে নিন।
ব্যস, আপনার সাদা জুতা আবার পরার মতো ঝকঝকে।
বাংলাদেশের পরিবেশে এই রুটিন মেনে চললে জুতা অনেক দিন ভালো থাকবে—
বৃষ্টিতে ভিজলে বা কাদা লাগলে সেদিনই ভেজা কাপড় দিয়ে মুছুন।
ব্যবহার না করলে জুতা শুকনা জায়গায় রাখুন।
দুই সপ্তাহে একবার হালকা পরিষ্কার করুন।
ছয় সপ্তাহে একবার ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
ওয়াশিং মেশিনে কি সাদা জুতা ধোয়া যায়
হাতেই ধোয়া সবচেয়ে নিরাপদ। তবে কিছু জুতা ওয়াশিং মেশিনে ধোয়া যায়।
জুতার কেয়ার লেবেল দেখে নিন।
লেদার, সুয়েড, রাবার বা ভিনাইল—এসব মেশিনে ধোয়া যাবে না।
কটন, নাইলন ও পলিয়েস্টার অনেক সময় ধোয়া যায়।
সন্দেহ হলে হাতেই ধোয়া ভালো।
সূত্র: সিনেট