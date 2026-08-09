জয়া আহসানের এই জামদানি শাড়ি দুজন তাঁতি বুনেছেন চার মাসে

জয়া আহসানের এই জামদানি শাড়ি দুজন তাঁতি বুনেছেন চার মাসে
হাসান ইমাম
বারগেন্ডি রঙের জামদানি শাড়ি পরে কলকাতার এক অনুষ্ঠানে হাজির হলেন জয়া। শাড়িটি তৈরি করতে দুজন তাঁতির মোট চার মাস সময় লেগেছে। এই চার মাসে তাঁরা দিন–রাত কাজ করেছেন শাড়ির নকশা ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে। বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত জামদানি বয়নশিল্পী মোহাম্মদ জামাল হোসেন জানালেন, জয়া আহসানের পরা শাড়িটির পাড়ের এই নকশাকে বলা হয় ‘কোনা ফুলদিয়া করাত পাড়’ আর জমিনের নকশা হিসেবে আছে ‘মালা সিটার জাল’।
ভারতের ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে (৭ আগস্ট) উপলক্ষে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম (কলকাতা) ও কলকাতা টাইমস আয়োজন করে ‘উইভেন স্টোরিজ’ শিরোনামে এক অনুষ্ঠানের। আর সেখানেই বাংলাদেশের ঐহিত্যবাহী এই জামদানি শাড়ি পরে গিয়েছিলেন জয়া।
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শাড়ির সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে জয়া নিয়েছিলেন সোনালি রঙের স্ট্রাকচার্ড হ্যান্ডব্যাগ, যা অনেকটা সাবেকি পানের ডিব্বা ধাঁচের।জয়া আহসানের পাশে অভিনেত্রী মুনমুন সেন। তিনিও শাড়ি পরেছিলেন।