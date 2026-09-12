সমুদ্রসৈকতে তোলা ছবি দিয়ে দীঘি লিখেছেন, ‘ব্লেসড মেস’

সমুদ্রসৈকতে তোলা ছবি দিয়ে দীঘি লিখেছেন, ‘ব্লেসড মেস’
জীবনযাপন ডেস্ক
চিত্রনায়িকা প্রার্থনা ফারদিন দীঘি সমুদ্রপাড়ে নাচছেন—এমন একটি ভিডিও দুই দিন আগে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন তিনিভিডিওতে শাড়ি পরে সৈকতে নাচতে দেখা যায় তাঁকেএকই সময় তোলা কিছু ছবি আজ ১২ সেপ্টেম্বর ফেসবুকে পোস্ট করেছেন দীঘিছবিগুলোতে শাড়ি পরা দীঘিকে দেখা গেছে সমুদ্রপাড়ের ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে
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ছবিগুলো কোন সমুদ্রসৈকতে তোলা বলেননি দীঘি, শুধু ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ব্লেসড মেস’এ মাসের শুরুর দিকে দেওয়া কয়েকটি পোস্টে দীঘিকে কক্সবাজার ভ্রমণ করতে দেখা যায়তাঁর অনুসারীদের ধারণা, সেই সফরেই কক্সবাজার সৈকতে ছবিগুলো তোলা হয়েছে