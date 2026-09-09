আবু জানি–সন্দীপ খোসলার চার দশকের যাত্রায় তারার মেলা

ভারতীয় ফ্যাশন অঙ্গনে চার দশকের পথচলা উদ্যাপন করলেন ভারতীয় ডিজাইনার জুটি আবু জানি ও সন্দীপ খোসলা। ৬ সেপ্টেম্বর মুম্বাইয়ের মুবারকবাগে আয়োজন করা হয় বিশেষ এই সন্ধ্যার। এখানেই ২০ হাজার বর্গফুট জায়গাজুড়ে তাঁদের ‘আবু জানি–সন্দীপ খোসলা’ ফ্ল্যাগশিপ আউটলেট। তাই জায়গাটি শুধু আবু জানি–সন্দীপ খোসলার পোশাকের ঠিকানা নয়, বরং চার দশকের নকশা, ভারতীয় কারুশিল্প ও শিল্পভাবনারও জায়গা। আয়োজনে জড়ো হয়েছিলেন বলিউডের বিভিন্ন প্রজন্মের তারকা, আম্বানি পরিবারের সদস্য ও ফ্যাশন অঙ্গনের পরিচিত মুখেরা। অভিনেত্রী–নির্মাতা আশা পারেখ থেকে নব্যা নবেলি নন্দা—তারকাদের সাজেও ফুটে উঠেছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন। বিস্তারিত জানাচ্ছেন হুমায়রা মাহজাবিন