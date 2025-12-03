হঠাৎ করেই সামাজিক মাধ্যমে সামান্থা রুথ প্রভুর এই ছবি ভাইরাল। ছবিটি ১৩ ফেব্রুয়ারি পোস্ট করেছিলেন। আর এ ছবিতেই প্রথম বাগ্দানের আংটিটি প্রকাশ্যে আসেধারণা করা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারিতেই বাগ্দান সেরেছেন সামান্থা রুথ প্রভু ও রাজ নিদিমোরুইতিমধ্যে সামান্থার বিয়ের ছবি ভাইরাল। ২৪ ঘণ্টায় ১ কোটির বেশি ব্যবহারকারী রিঅ্যাক্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে পোস্টেএরপর বিভিন্ন সময়ে নানা ছবিতে সামান্থার বাঁ হাতের অনামিকায় দেখা গেছে আংটিটিভারতের একাধিক জুয়েলারি বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, এই নকশা ও কাটের হীরার আংটি তাঁরা দেখেননি। আর ঠিক এ কারণেই প্রথম যখন অনামিকায় সামান্থা আংটিটি পরেন, কেউ বুঝতেই পারেননি যে এটি বাগ্দানের আংটি
এই আংটিতে ব্যবহৃত হীরাটি পোর্ট্রেট কাটের, বেশ বিরল। পোর্ট্রেট কাট ডায়মন্ড হলো পাতলা, প্রায় শূন্য গভীরতার হীরার কাট, যার ওপরের বড় সমতল অংশে আলো চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়। রাউন্ড কাট বা প্রিন্সেস কাটের মতো আলোর বেশি ঝলকানি থাকে না। বরং এতে আছে শান্ত, আভিজাত্যপূর্ণ উজ্জ্বলতাএই কাটের হীরা প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত, তবে মোগল যুগে বিশেষ মর্যাদা পায়। মোগল শাসকদের স্ত্রী ও কন্যাদের গয়নায় এই কাটের হীরার দেখা মিলতসামান্থার আংটিটির মাঝখানে আছে ২ ক্যারেটের হীরা, আর চারপাশে দুটি করে আটটি হীরার টুকরা বসানো। এর মধ্যে আছে পাতলা হীরার আবরণ। এই কাটের কারিগর সারা বিশ্বেই বিরল।হীরাগুলো প্লাটিনামের ওপর বসানো হয়েছে। আংটির বেজ অংশে অতিরিক্ত কোনো নকশা বা উপাদান নেই, ফলে পুরো মনোযোগ পড়ে হীরার জটিল কাট ও ডিজাইনের দিকেবিয়ের আগে এই আংটি পরে সামান্থা যত ছবি প্রকাশ করেছেন ইনস্টাগ্রামে, সেসব ছবি এখন ভাইরাল!এসব ছবির নিচে অনেকেই মন্তব্য করছেন, ‘কে কে বাগ্দানের আংটি দেখতে এসেছেন?’
ভারতীয় জুয়েলারি বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, ভারতে এই হীরার কাটের কারিগর আছেন বলে তাঁর জানা নেই। সামান্থার বাগ্দানের আংটির দাম ন্যূনতম দেড় কোটি রুপি বা দুই কোটি টাকা এই আংটি তৈরি করেছেন গ্রিসভিত্তিক হাই-জুয়েলারি শিল্পী থিওডোস সাভোপলোস।এই আংটি অস্বাভাবিক হালকা, কাস্টম মেড। জটিল সূক্ষ্ম কারুকাজে সেটি হয়ে উঠেছে একটি শিল্পকর্ম।
