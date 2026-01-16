ফ্যাশন

জেনে নিন, শিশুদের জন্য কেমন শীতপোশাক এসেছে এবার

সুরাইয়া সরওয়ার
শিশুদের শীতপোশাকে ব্যবহার করা হয়েছে উজ্জ্বল রং। মডেল: আইদান ও শীর্ষ। পোশাক: শিশু পরিবহন
ছবি: সুমন ইউসুফ

‎অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর শীত যেন একটু বেশিই জেঁকে বসেছে। বদলে যাওয়া এই আবহাওয়ার প্রভাব ছোট শিশুদের ওপরও পড়ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শিশুরা খুব ভারী পোশাক গায়ে রাখতে চায় না, অথচ পোশাক বেশি পাতলা হয়ে গেলে ঠান্ডা লাগার ভয়। তাই শীতপোশাক নির্বাচনে অভিভাবকেরা খোঁজেন এমন পোশাক, যা শিশুকে উষ্ণ রাখার পাশাপাশি দেবে আরামে চলাফেরা করার সুযোগ।

মেয়েশিশুদের জন্য বিশেষভাবে নকশা করা হয়েছে ফুলহাতা সোয়েট ফ্রক

শিশু পরিবহনের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও ডিজাইনার ফায়েকা জাবীন সিদ্দিকা জানান, সোয়েট শার্ট, সোয়েট প্যান্ট, হুডি ও জ্যাকেটের বেশির ভাগই এবার ইউনিসেক্স। ছেলে ও মেয়ে উভয় শিশুই এগুলো পরতে পারবে। পাশাপাশি মেয়েশিশুদের জন্য বিশেষভাবে নকশা করা হয়েছে ফুলহাতা সোয়েট ফ্রক।

‎রাজধানীর বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস ও শপিং মল ঘুরে দেখা গেছে, এ বছর শিশুদের শীতপোশাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আরামদায়ক কাপড়। শীতপোশাকের নকশায় দেখা যাচ্ছে কার্টুন, ভ্রমণ, প্রজাপতি, পাখি, আইসক্রিমসহ নানা থিম। চার বছর বয়সী মেয়ে আইরিনকে নিয়ে মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের একটি ফ্যাশন হাউসে শীতের পোশাক কিনতে এসেছেন মা আফসানা শিমু। তিনি বলেন, ‘খুব ভারী বা আঁটসাঁট পোশাকে মেয়ে স্বস্তি পায় না। তাই এমন কিছু খুঁজছি, যেটা ও স্বাচ্ছন্দ্যে পরতে পারবে।’

ছেলেদের জন্য আছে লম্বা হাতা টি–শার্ট

সারা লাইফস্টাইলের সহকারী ব্যবস্থাপক সামিহা ইসলাম বলেন, ‘এ বছর শিশুদের শীতপোশাকের মধ্যে রয়েছে লম্বা হাতার টি-শার্ট, সোয়েটার, জ্যাকেট ও ডেনিম টপস।’ তিনি জানান, শিশুদের জন্য তৈরি জ্যাকেটে ব্যবহার করা হয়েছে ডেনিম, সিনথেটিক ও মিশ্রিত উপাদানের কাপড়।

শিশুদের শীতপোশাকগুলো এখন এমনভাবে বানানো হয় যেন সেটা পরে দৌড়ঝাঁপ বা খেলাধুলায় শিশুর কোনো অসুবিধা না হয়। গলা ও কান ঢাকা থাকলে শিশুরা শীত থেকে অনেকটাই সুরক্ষা পায়। তাই টুপি বা মাফলার পরানো যেতে পারে। এ সময় শিশুদের জন্য হুডিওয়ালা সোয়েটার বা জ্যাকেটও বেশ কার্যকর।

ধরনভেদে শিশুদের শীতপোশাকের দামে রয়েছে বৈচিত্র্য। পোশাক: সারা লাইফস্টাইল

‎দরদাম

ধরনভেদে শিশুদের শীতপোশাকের দামে রয়েছে বৈচিত্র্য। উলের সোয়েটারের দাম শুরু হচ্ছে ৭০০ টাকা থেকে, নকশা ও কাপড়ভেদে যা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। ৪০০ থেকে এক হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে হুডি বা জ্যাকেট। মেয়েশিশুদের ফুলহাতা ফ্রকের দাম ১ থেকে দেড় হাজার টাকা। ডেনিম জ্যাকেট ও ডেনিম টপসের দাম পড়বে ৮০০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা।

‎যেখানে পাবেন

‎প্রায় সব শপিং মল ও ফ্যাশন হাউসেই এখন শিশুদের জন্য রয়েছে শীতপোশাকের বিশেষ আয়োজন। রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, সীমান্ত স্কয়ার, নিউমার্কেট, নূরজাহান মার্কেট, উত্তরার রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্স, ক্লাব হাউস, শিশু পরিবহন, সারা লাইফস্টাইল, টুয়েলভ ক্লদিং ও ইনফিনিটিতে পাওয়া যাচ্ছে শিশুদের শীতপোশাক।

