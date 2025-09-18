ফ্যাশন

নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকের মঞ্চে বাংলাদেশি মডেল নিবিড় আদনান

জীবনযাপন ডেস্ক
২০২৬ সালের বসন্ত ও গরমের (স্প্রিং–সামার) সংগ্রহ দেখিয়ে শেষ হলো নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক ২০২৫। ১১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই ফ্যাশন শোয়ে এবার একাধিকবার মঞ্চে হেঁটেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় মডেল নিবিড় আদনান নাহিদ।
ছবি: নিবিড় আদনানের সৌজন্যে
বেশ কিছুদিন ধরে এই মডেল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। আর সেই সুবাদে বিদেশের নানা আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন নিয়মিত।  
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সনি হলে আয়োজিত এই ফ্যাশন শোয়ে মোট পাঁচটি কিউয়ে হেঁটেছেন নিবিড় আদনান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তারকা, ডিজাইনার, মডেল ও ফ্যাশনপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে।
এবার নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে মডেলরা হেঁটেছেন ১৩০ জনের বেশি খ্যাতনামা ডিজাইনারের পোশাক পরে।
আয়োজনে ২৮টি লাতিন আমেরিকান ব্র্যান্ডের পাশাপাশি জাপান, যুক্তরাজ্য ও পর্তুগালের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড তাদের স্প্রিং–সামার কালেকশন তুলে ধরেন।
মূল অনুষ্ঠানের আগে, ৮ সেপ্টেম্বর নিবিড় তাঁর এজেন্সি সিজি মডেলসের মাধ্যমে কাস্টিং রাউন্ডে অংশ নেন।
নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকের কাস্টিং পর্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অডিশনে অংশ নেন কয়েক হাজার মডেল। এই পর্বে উত্তীর্ণ হয়েই নিবিড় আদনান মূল র‍্যাম্পে হাঁটার যোগ্যতা অর্জন করেন।
ফ্যাশন উইক চলাকালীন তিন দিনে নিবিড় ৫ জন ডিজাইনারের পোশাক পরে র‍্যাম্পে হাঁটেন। নিবিড়ের মেকআপের দায়িত্বে ছিল বুক অব বিউটি।
নিবিড় আদনানকে মঞ্চে দেখা গেছে ওফোরবিএইচ (যুক্তরাজ্য), মংকস্টার (যুক্তরাষ্ট্র), দ্য টোকিও ভাইবস (জাপান), রানওয়ে সেভেন ফ্যাশন (যুক্তরাষ্ট্র) ও এমা রিটজের (জাপান) পোশাকে।
নিউইয়র্ক থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞাপ্তিতে নিবিড় আদনান বলেন, ‘এটি আমার জন্য শুধু ব্যক্তিগত গৌরব নয়, বাংলাদেশি হিসেবেও স্মরণীয় মুহূর্ত।'
নিবিড় আরও বলেন, ‘এমন মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা সত্যিই স্বপ্নের বাস্তবায়ন। আন্তর্জাতিক তারকাদের সঙ্গে একই মঞ্চে হাঁটা ও তাঁদের প্রশংসা পাওয়ার অভিজ্ঞতা দারুণ।
এই ফ্যাশন সপ্তাহের মধ্যেই ১১ সেপ্টেম্বর নিবিড় যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ ফ্যাশন উইকে অংশ নেন। ২০ সেপ্টেম্বর আরেকটি ফ্যাশন উইকে অংশ নেওয়ার কথা আছে।
নিবিড় আদনান দেশি প্রায় সব জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের পোশাকেই ফটোশুট করেছেন। বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন ভারতের মুম্বাইয়ে।
অ্যামাজন ইন্ডিয়া, রেমন্ড, স্পাইকার ছাড়াও অনেক ভারতীয় ব্র্যান্ডের প্রচারে মডেল হিসেবে দেখা গেছে তাঁকে।
ইতালির বিশ্বখ্যাত বুলগারি ব্র্যান্ডের সুগন্ধির ফটোশুটেও নজর কেড়েছেন এর আগে। দেশের বাইরে লন্ডন ও দুবাইভিত্তিক ব্র্যান্ডের ফ্যাশন মডেল হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর।
১৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ইন্টারন্যাশনাল মডেল অব দ্য ইয়ার ক্যাটাগরিতে এনআরবি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন এই মডেল।
ফ্যাশন মডেলিং ছাড়াও একাধিক দেশি–বিদেশি অভিনেত্রীর বিপরীতে গানের মডেল হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন নিবিড়। চলতি বছর ‘এষা মার্ডার’ সিনেমায় অভিনয়ও করেছেন।
