মেট গালায় ইতিহাস গড়লেন তাঁরা

২৫ বছর বয়সী আরিয়ানা রোজ ফিলিপ হুইলচেয়ারে বসে ৭৮তম মেট গালায় অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন। এই অ্যান্টিগুয়ান-মার্কিন মডেল কোয়াড্রিপ্লেজিক সেরেব্রাল পালসিতে আক্রান্ত, সংগীতশিল্পী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন অধিকারকর্মীও বটে।মেট গালায় সাধারণত বড় ফ্যাশন হাউস, ডিজাইনার বা ‘ভোগ’ ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে বিশ্বের খ্যাতনামা ফ্যাশনিস্তা অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আরিয়ানা রোজ ফিলিপ আগে থেকেই ফ্যাশন-জগতে পরিচিত মুখ।
এ ছাড়া তিনি মেট গালায় অংশ নেওয়ার পর ‘ভোগ’ ফিলিপাইনের মে সংখ্যায়ও উঠে এসেছেন।আরিয়ানা রোজ ফিলিপের মেট গালায় অংশ নেওয়া শুধু ফ্যাশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিনিধিত্ব ও অন্তর্ভুক্তির একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।
২০২৬ সালের মেট গালার কস্টিউম আর্ট প্রদর্শনীতেও তাঁকে ম্যানিকুইন মডেল হিসেবে রাখা হয়।৩৫ বছর বয়সী আইরিশ লেখক, শিক্ষাবিদ ও প্রতিবন্ধী অধিকারকর্মী শিনেইড বার্কও এবার মেট গালায় অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন। তিনি সরাসরি ‘ভোগ’–এর সম্পাদক অ্যানা উইনটোরের অতিথি হয়ে অংশ নিয়েছেন এই আয়োজনে।শিনেইড বার্কও ফ্যাশনের জগৎকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন।শিনেইড বার্ক সর্বক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কথা বলেছেন টেড টকে, ‘ভোগ’ ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখালেখি করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান ‘টিল্টিং দ্য লেন্স’ বিভিন্ন ফ্যাশন ব্র্যান্ডকে অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা বিষয়ে পরামর্শ দেয়।