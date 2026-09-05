ফ্যাশন

মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬–এর সেরা চল্লিশে গেলেন কারা

৭৩তম মিস ওয়ার্ল্ডে অংশ নিয়েছেন ১১১টি দেশের প্রতিযোগী। ভিয়েতনামের নিয়া ট্রাং শহরে এখন চলছে ফাইনাল। শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে সেরা ৪০ জনের নাম। কারা আচেন এই তালিকায়?

হাসান ইমাম

আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের সেরা ১০

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগী আছেন সেরা চল্লিশে
ছবি: ফেসবুক/মিস ওয়ার্ল্ড

স্পোর্টস: মিস নিকারাগুয়া

মাল্টিমিডিয়া: মিস গায়ানা

হেড টু হেড: মিস ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো

টপ মডেল: মিস ডমিনিকান রিপাবলিক

পিপলস চয়েস: মিস কানাডা

বিচারকদের নির্বাচন: মিস পেরু, মিস ব্রাজিল, মিস আর্জেন্টিনা ও মিস যুক্তরাষ্ট্র

ইউরোপ অঞ্চলের সেরা ১০

ইউরোপ অঞ্চলের সেরা দশ

বিউটি উইথ আ পারপাস: মিস স্পেন

মাল্টিমিডিয়া: মিস ইংল্যান্ড

হেড টু হেড: মিস জার্মানি

টপ মডেল: মিস ফ্রান্স

পিপলস চয়েস: মিস জিব্রাল্টার

বিচারকদের নির্বাচন: মিস বেলজিয়াম, মিস ইউক্রেন, মিস ওয়েলস, মিস পোল্যান্ড ও মিস স্কটল্যান্ড

আফ্রিকা অঞ্চলের সেরা ১০

আফ্রিকা অঞ্চলের সেরা দশ

মাল্টিমিডিয়া: মিস জাম্বিয়া

হেড টু হেড: মিস সাউথ আফ্রিকা

টপ মডেল: মিস নাইজেরিয়া

বিউটি উইথ আ পারপাস: মিস জিম্বাবুয়ে

পিপলস চয়েজ:

বিচারকদের নির্বাচন: মিস মোজাম্বিক, মিস মালাবি, মিস কেনিয়া, মিস তানজানিয়া ও মিস সেনেগাল

এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের সেরা ১০

এশিয়া অ্যান্ড ওশেনিয়ার সেরা দশ

বিউটি উইথ আ পারপাস: মিস মালয়েশিয়া

মাল্টিমিডিয়া: মিস ইন্দোনেশিয়া

হেড টু হেড: মিস ফিলিপাইন

টপ মডেল: মিস ভিয়েতনাম

পিপলস চয়েস: মিস কম্বোডিয়া

বিচারকদের নির্বাচন: মিস চীন, কুক আইল্যান্ডস, ভারত, মিস তুরস্ক ও মিস লেবানন

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