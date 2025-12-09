সুপ্রিম কোর্টের অন্য রকম ফ্যাশন শোয়ে মডেল হলেন আইনজীবীরা, দেখুন ছবিতে

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অডিটরিয়ামে হয়ে গেল অন্য রকম ফ্যাশন শো ‘ফ্যাশন মিটস জাস্টিস’। ‘ল ভ্যালি’ নামে আইনবিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘মিতার গল্প’ ও ‘কোর্টেলা’ এই ফ্যাশন শোর আয়োজন করে। এর পাশাপাশি ছিল পোশাক প্রদর্শনী। আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ কে এম বদরুদ্দোজা।
‘মিতার গল্প’ ও ‘কোর্টেলা’র ডিজাইনার ও স্বত্বাধিকারী মাসুমা আক্তার বলেন, ‘রাজশাহী সিল্ক, রেশম সিল্ক ও খাদি মিলিয়ে তৈরি কাপড়, ডেনিম ও বগুড়ার শালের কাপড় নিয়ে মূলত কাজ করেছি। নকশিকাঁথা, স্ক্রিনপ্রিন্ট ও ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্যমে ফ্যাশন শোয়ের পোশাকগুলো বানিয়েছি।’
ফ্যাশন শোটিতে মডেল হিসেবে যাঁরা হেঁটেছেন, তাঁরা সবাই আইনজীবী।
ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল বলেন, ‘আমি সব সময় দেশি কাপড় নিয়ে কাজ করি। আমরা যদি আমাদের শিল্পগুলোকে না বাঁচাই, তাহলে কে বাঁচাবে! ১০ শতাংশ মানুষও যদি দেশি কাপড় পরা শুরু করে, তাহলে আমাদের তাঁতিরা বাঁচবেন। মাসুমার (মাসুমা আক্তার) একটা জিনিস খুব ভালো লাগে, সেটা হলো, সে তাঁত নিয়ে অনেক কাজ করে।’
প্রধান অতিথি বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী বলেন, ‘মাসুমা আক্তারের বানানো পোশাকগুলো এখন আইনজীবীদের পাশাপাশি যেকোনো পেশার মানুষই পছন্দ করছেন।’
‘লাইফ ইন ল’ নামের ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন ও ‘কোর্টেলা’র উদ্বোধন করা হয় এ আয়োজনে। ‘লাইফ ইন ল’ মূলত লাইফস্টাইল–বিষয়ক ম্যাগাজিন, যা আপাতত সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ ও পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন আদালতে পাওয়া যাবে। ‘কোর্টেলা’য় থাকবে আইনভিত্তিক নকশার বিভিন্ন ধরনের পোশাক।