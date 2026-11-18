আশির দশকের কনে সাজে সেজেছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। লাল বেনারসি, হালকা মেকআপ আর লাল টিপে স্নিগ্ধ কনে সাজের ছবিগুলো চলুন দেখে নিই
জীবনযাপন ডেস্ক
আশির দশকের কনে সাজে অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীকে সাজানোর ধারণাটি ছিল লুসেরো বাই ইসরাতের স্বত্বাধিকারী ইসরাতুল শোভারআশির দশকে ছিল না ভারী মেকআপের চল। তাই হালকা বেজ মেকআপ আর চোখে কাজল, ঘন মাসকারায় পরিপূর্ণ মেহজাবীনের সাজ
বিজ্ঞাপন
এই ব্রাইডাল লুকে মেহজাবীনের ব্লাউজটি বেশি নজর কেড়েছে, যার নকশা ইসরাত নিজেই করেছেনযেহেতু এখনকার তরুণীরা ব্লাউজ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসেন, তাই বিয়ের দিন ট্র্যাডিশনাল লুকে এমন ব্লাউজ বেছে নিতে পারেনটেনে বাঁধা চুলে মেহজাবীন পরেছেন পিতলের গয়না