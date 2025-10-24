ফ্যাশন

সব ধরনের পোশাকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তানজিন তিশা, দেখুন ৮টি ছবি

যেকোনো পোশাক খুব সুন্দর করে ক্যারি করতে পারেন অভিনেত্রী তানজিন তিশা। পোশাক নির্বাচনে আরাম ও আবহাওয়ার বিষয়টিকেও মাথায় রাখেন এই অভিনেত্রী। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোশাকে নকশায় প্রকাশিত হওয়া তাঁর ছবিগুলো দেখুন একঝলক।

সুতি কাপড়ের পোশাকে বেশি আরাম বোধ করেন তানজিন তিশা
ছবি: কবির হোসেন
কানের দুলের প্রতি তানজিন তিশার আছে বিশেষ দুর্বলতা
ভারী কাজল চোখের সাজে এনেছে নাটকীয়তা
শাড়ির সঙ্গে পরেছেন ট্র্যাডিশনাল গয়না
সাজগোজে তেমন বাহুল্য না থাকলেও চুলের সাজ নিয়ে বেশ সচেতন থাকেন তিশা
মিষ্টি হাসিতে ধরা পড়লেন ক্যামেরায়
রাতের পার্টি সাজে একটু ভিন্ন লুকে তানজিন তিশা
তানজিন তিশার সাজ–পোশাক—দুইয়েই আছে স্নিগ্ধতা
