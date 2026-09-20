কাপুর পরিবারে উৎসব উদ্যাপন, দেখুন আলিয়ার দেওয়া ১০ ছবিতে
কাপুর পরিবারের গণেশ চতুর্থী উদ্যাপনের কিছু মুহূর্ত ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন আলিয়া ভাটস্বামী রণবীর কাপুর, মেয়ে রাহা কাপুর, শাশুড়ি নীতু কাপুরসহ আরও অনেককেই দেখা গেছে আলিয়ার দেওয়া ছবিতেপুরো আয়োজনে একাধিক লুকে হাজির হয়েছেন আলিয়া। সব পোশাকই দারুণ মানিয়েছেআলিয়ার মা সোনি রাজদান ও বোন শাহীন ভাটও যোগ দিয়েছিলেন উৎসবেকদিন আগেই ‘আলফা’ ছবিতে আলিয়াকে দেখা গেছে পুরোপুরি মারকুটে চেহারায়। এই আলিয়া আবার একবারেই আলাদাছবি আঁকছে রাহা কাপুরআয়োজনটা ছিল একেবারেই পারিবারিকখোঁপার ফুলগুলো আলিয়ার সাজকে আরও স্নিগ্ধ করেছে
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বোনের সঙ্গে আলিয়াভারতীয় এই অভিনেত্রী এখন ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ সিনেমাটির মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছবিতে তাঁর সঙ্গে স্বামী রণবীর কাপুর ছাড়াও আছেন ভিকি কৌশল