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কাপুর পরিবারে উৎসব উদ্‌যাপন, দেখুন আলিয়ার দেওয়া ১০ ছবিতে

কাপুর পরিবারের গণেশ চতুর্থী উদ্‌যাপনের কিছু মুহূর্ত ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন আলিয়া ভাট
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/আলিয়া ভাট
স্বামী রণবীর কাপুর, মেয়ে রাহা কাপুর, শাশুড়ি নীতু কাপুরসহ আরও অনেককেই দেখা গেছে আলিয়ার দেওয়া ছবিতে
পুরো আয়োজনে একাধিক লুকে হাজির হয়েছেন আলিয়া। সব পোশাকই দারুণ মানিয়েছে
আলিয়ার মা সোনি রাজদান ও বোন শাহীন ভাটও যোগ দিয়েছিলেন উৎসবে
কদিন আগেই ‘আলফা’ ছবিতে আলিয়াকে দেখা গেছে পুরোপুরি মারকুটে চেহারায়। এই আলিয়া আবার একবারেই আলাদা
ছবি আঁকছে রাহা কাপুর
আয়োজনটা ছিল একেবারেই পারিবারিক
খোঁপার ফুলগুলো আলিয়ার সাজকে আরও স্নিগ্ধ করেছে
বোনের সঙ্গে আলিয়া
ভারতীয় এই অভিনেত্রী এখন ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ সিনেমাটির মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছবিতে তাঁর সঙ্গে স্বামী রণবীর কাপুর ছাড়াও আছেন ভিকি কৌশল
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