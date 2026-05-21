শিশুদের পোশাকে ঈদের নকশা

শিশুদের পোশাক এখন আর চেনা কিছু নকশাতে সীমাবদ্ধ নেই। আজকাল ছোট্ট এসব পোশাকে দেখা যায় নিরীক্ষাধর্মী নানা কাজ। ফ্যাশন ও আরাম—দুটোকেই মাথায় রেখে শিশুদের জন্য এবারের ঈদ আয়োজন সাজিয়েছে ফ্যাশন হাউসগুলো।
সুরাইয়া সরওয়ার
শিশুদের পোশাকে প্রাধান্য পেয়েছে সুতি, লিনেন ও ভিসকস কাপড়ঈদের পোশাকে আছে নানা ধরনের ফ্রক, কো-অর্ড সেট, স্কার্ট ও কামিজমেয়েশিশুদের পোশাকে দেখা গেছে হালকা ফুলেল প্রিন্ট ও প্যাস্টেল শেড
ব্যবহার করা হয়েছে উজ্জ্বল রংপোশাকে ব্যবহার করা হয়েছে ঝালর, লেস ও এমব্রয়ডারি
ছেলেশিশুদের জন্য আছে পাঞ্জাবি, শার্ট, ফতুয়া ও টি-শার্টফ্যাশন ও আরাম—দুটোকেই মাথায় রেখে শিশুদের জন্য এবারের ঈদ আয়োজন সাজিয়েছে ফ্যাশন হাউসগুলোএ ছাড়া আছে বিভিন্ন ধরনের কার্টুন, ফুল ও পশুপাখির ছবিপোশাকে আছে ব্লকপ্রিন্ট ও ডিজিটাল প্রিন্টের কাজ