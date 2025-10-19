লাঠি হাতে হাঁটা নারীই পেলেন সেরা সুন্দরীর পুরস্কার
মো. সাইফুল্লাহ
মিস গ্রেট ব্রিটেন যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে পুরোনো সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা। এ বছর এই প্রতিযোগিতায় মিজ গ্রেট ব্রিটেন খেতাব জিতে নিয়েছেন কার্স্টি হাইজমেন।
লাইম রোগে আক্রান্ত হাইজমেন হাঁটেন লাঠিতে ভর করে। তাই বলে তিনি হাল ছাড়েননি।
যুক্তরাজ্যের লেস্টারে ১৭ অক্টোবর বসেছিল এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার ৮০ তম আসর। সেখানে কার্স্টি হাইজমেনের অর্জন অনুপ্রাণিত করেছে উপস্থিত সবাইকে।
এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পেশি ও জয়েন্টের ভয়াবহ ব্যথায় ভুগছিলেন হাইজমেন। অবশেষে ধরা পড়ে, তিনি লাইম রোগে আক্রান্ত।হাইজমেন যখন জেনেছেন, তাঁর ১২ বছর বয়সী মেয়ে হ্যারিয়েটও একই অসুখে আক্রান্ত, ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন। খুব অপরাধবোধ হচ্ছিল তাঁর। মনে হয়েছিল, তাঁর মাধ্যমেই মেয়ের কাছেও রোগটা ছড়িয়েছে। তবে মেয়েকে অন্তত বছরে পর বছর ভুল রোগ নির্ণয়ে ভুগতে হবে না, এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন তিনি।কার্স্টি হাইজমেন ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছেন অ্যালিস কাটলার ও লরা হোয়াইট।কার্স্টি যখন র্যাম্পে হেঁটেছেন, তখনো তাঁর হাতে ছিল লাঠি।পুরস্কার জয়ের পর কার্স্টির হাসিমুখ। ফেলে আসা লড়াইয়ের কথা কি তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল?