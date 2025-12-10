ইউনেসকোর স্বীকৃতি পাওয়া টাঙ্গাইল শাড়ির তাঁতিপাড়া ঘুরে আসুন ছবিতে

ইউনেসকোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় এবার যুক্ত হলো বাংলাদেশের শতাব্দীপ্রাচীন টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নশিল্প। ভারতের নয়াদিল্লির লালকেল্লায় ৯ ডিসেম্বর চলা অধিবেশনে ইউনেসকোর রিপ্রেজেন্টেটিভ লিস্ট অব ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটিতে (আইসিএইচ) আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে টাঙ্গাইল শাড়ি। ২০২৪ সালের মার্চে এই শাড়ি জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পাওয়ার পর একটি বিশেষ ফটোশুট করে প্রথম আলোর নকশা টিম। চলুন, সেই ফটোশুটের কিছু ছবিতে দেখে নেওয়া যাক টাঙ্গাইলের পাথরাইল ও চণ্ডীতে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী এই তাঁতিপাড়া।