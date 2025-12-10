ফ্যাশন

ইউনেসকোর স্বীকৃতি পাওয়া টাঙ্গাইল শাড়ির তাঁতিপাড়া ঘুরে আসুন ছবিতে

ইউনেসকোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় এবার যুক্ত হলো বাংলাদেশের শতাব্দীপ্রাচীন টাঙ্গাইল শাড়ি বয়নশিল্প। ভারতের নয়াদিল্লির লালকেল্লায় ৯ ডিসেম্বর চলা অধিবেশনে ইউনেসকোর রিপ্রেজেন্টেটিভ লিস্ট অব ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটিতে (আইসিএইচ) আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে টাঙ্গাইল শাড়ি। ২০২৪ সালের মার্চে এই শাড়ি জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পাওয়ার পর একটি বিশেষ ফটোশুট করে প্রথম আলোর নকশা টিম। চলুন, সেই ফটোশুটের কিছু ছবিতে দেখে নেওয়া যাক টাঙ্গাইলের পাথরাইল ও চণ্ডীতে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী এই তাঁতিপাড়া।

একরঙা সাদা টাঙ্গাইল শাড়ির পাড়ে বেগুনি রঙের পাড়। সঙ্গে বেগুনি সুতায় কলকার নকশা ও বুটি
টাঙ্গাইল শাড়ি
পাথরাইলের দোকানে টাঙ্গাইল শাড়ি মেলে ধরেছেন দুই বিক্রেতা। ঘিয়ে রঙের শাড়িটিতে ঐতিহ্যবাহী নকশা আর গোলাপি শাড়িটিতে টেম্পল নকশা
তাঁতের শাড়িতে এ সময়ের তরুণীরা। গোলাপি শাড়িটিতে চিকন পাড় আর কালো রঙের শাড়িতে চওড়া পাড়। দুটি পাড়ের নকশাতেই রুপালি সুতার ব্যবহার করা হয়েছে
রাতের পাথরাইল ও চণ্ডী গ্রামের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া সড়কের পাশে টাঙ্গাইল শাড়িতে দুই মডেল
পরনে নরম সাদা টাঙ্গাইল শাড়ি। পেছনে সারি সারি শাড়ির সবই টাঙ্গাইলের তাঁতে তৈরি
বাংলাদেশের ষষ্ঠ আইসিএইচ উপাদান হিসেবে টাঙ্গাইল বয়নশিল্প চূড়ান্তভাবে ইউনেসকোর তালিকাভুক্ত হলো
স্থানীয় কারিগরদের শ্রম, রং, নকশা, কৌশল আর সৃজনশীল নৈপুণ্যের সমন্বয়ে প্রতীয়মান হয় এর শিল্পরূপ
পরম্পরাগত এই বয়নশিল্পকে বাংলাদেশের বস্ত্রসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা
২০২৪ সালে টাঙ্গাইল শাড়ি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর এবার পেল ইউনেসকোর এই স্বীকৃতি
২০০৩ সালে ইউনেসকোর তত্ত্বাবধানে ‘কনভেনশন ফর দ্য সেফগার্ডিং অব দ্য ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ’ যাত্রা শুরু করে
বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো সেই সব জ্ঞান, দক্ষতা, প্রথা, আচরণ ও শিল্প-অনুশীলন, যা কোনো সমাজ বা সম্প্রদায় পরম্পরাগতভাবে টিকিয়ে রাখে
ইউনেসকোর এই তালিকার বিশেষত্ব হলো, এটি কোনো দেশের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি ও মর্যাদা দেয়
নতুন স্বীকৃতির ফলে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে টাঙ্গাইল শাড়ির অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে; বাজার চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়বে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ঐতিহ্যগত বয়নশিল্প শেখার আগ্রহ তৈরি হতে পারে
টাঙ্গাইল–দেলদুয়ার সড়কের দুই পাশে দুটি গ্রাম—পাথরাইল ও চণ্ডী। এই দুই গ্রামকেই বলা যায় টাঙ্গাইল শাড়ির বাণিজ্যিক রাজধানী
স্থানীয় তাঁতিরা মনে করেন, মূলত টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের উদ্যোক্তা মুনিরা এমদাদের হাত ধরেই গত শতকের আশির দশকে ঢাকায়ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে টাঙ্গাইল শাড়ি। পাথরাইল ও চণ্ডী গ্রামে রমরমা হয়ে ওঠে ব্যবসা–বাণিজ্য
টাঙ্গাইল শাড়ির বৈশিষ্ট্য কী? যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী রঘুনাথ বসাক বলেন, ‘পদ্ধতির কারণে উৎপাদন ধীর। হাত বা হস্তচালিত তাঁতে তৈরি না হলে সেটা টাঙ্গাইল শাড়ি হবে না। যখন দ্রুত শাড়ি উৎপাদন হবে, তখন আর সেটা টাঙ্গাইল শাড়ি নয়।’
