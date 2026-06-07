ফুটবল বিশ্বকাপ উপলক্ষে জার্সি তৈরির কর্মশালা ও স্ট্রিট ফ্যাশন শো
জীবনযাপন ডেস্ক
গতকাল ৬ জুন রাজধানীর ধানমন্ডিতে দিনব্যাপী ফুটবল বিশ্বকাপের জার্সি তৈরি ও ডিজাইন কর্মশালার আয়োজন করে গ্লোবাল একাডেমি অব ফ্যাশন ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ।আর আজ ৭ জুন সাইয়্যেদানা কমিউনিটি সেন্টারে হয়ে গেল স্ট্রিট ফ্যাশন শো।কর্মশালায় প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পর্তুগাল, ফ্রান্স ও জার্মানির থিমভিত্তিক জার্সি ও পোশাক ডিজাইন ও প্রস্তুত করেন।মডেল ও শিক্ষার্থীরা ফুটবল বিশ্বকাপের বিভিন্ন থিম, জাতীয় পতাকার নকশায় তৈরি জার্সি ও পোশাকে হাজির হন অনুষ্ঠানে।তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনারদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও ডিজাইন দক্ষতা তুলে ধরাই ছিল এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য।