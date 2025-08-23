গরুদের স্যাক্সোফোন বাজিয়ে শোনাচ্ছেন এক কৃষক
গরুদের স্যাক্সোফোন বাজিয়ে শোনাচ্ছেন এক কৃষক
জীবনযাপন

গরুকে গান শোনালে কি দুধ বেশি দেয়

সুরাইয়া সরওয়ার

গবাদিপশুর প্রতি মনিবের স্নেহের গল্প তো আমরা অনেক শুনেছি। তবে গান শোনানোর ঘটনা কি শুনেছেন? যুক্তরাজ্যের অনেক খামারি তাঁদের গরুর দুধের মান ও উৎপাদন বাড়ানোর আশায় গান বাজিয়ে শোনাচ্ছেন। গরুকে গান শোনানোর এই আয়োজন একেবারে নতুন নয়। তবে নতুন করে সামনে এসেছে টিকটকে কিছু ভিডিও ভাইরাল হওয়ার কারণে। ভিডিওগুলো পাচ্ছে লাখ লাখ ভিউ।
যুক্তরাজ্যের খামারি চার্লস গোডবি গরুদের জ্যাক সংগীত শোনাচ্ছেন প্রায় এক দশক ধরে। একজনের কাছে তিনি শুনেছিলেন, গরুরা শাস্ত্রীয় সংগীত বেশ পছন্দ করে। তখন তিনি তাঁর গরুদের শাস্ত্রীয় সংগীত শুনিয়ে দেখতে পান, গরুরা শারীরিকভাবে বেশ শিথিল আচরণ করছে। একসময় রেডিওতে গান বাজিয়েও গরুদের শোনাতেন গোডবি।

যুক্তরাজ্যের অনেক খামারি তাঁদের গরুর দুধের মান ও উৎপাদন বাড়ানোর আশায় গান বাজিয়ে শোনাচ্ছেন

টিকটকে গরুকে জ্যাজ সংগীত শোনানো ট্রেন্ডিং হলেও চার্লস গোডবি বলেন, তিনি তাঁর গরুদের বছরের পর বছর বিভিন্ন ধরনের গান শুনিয়ে আসছেন।
রুশ চিকিৎসক ইভান পাভলভ প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন কুকুরের খাবার গ্রহণের সঙ্গে ঘণ্টার শব্দের সম্পর্ক আছে। ঘণ্টার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুর খাওয়ার জন্য লালা নিঃসরণ করতে শুরু করে। পাভলভের এই তত্ত্ব অনুযায়ী, এমন হতে পারে যে সংগীত গরুকে দুধ দোহনের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করে। গরুর ইন্দ্রিয়কে জাগিয়ে তুলে এটি তাদের হরমোন উৎপাদন শুরু করে এবং দুধের প্রবাহ কিছুটা দ্রুত হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশির ভাগ মানুষ পশুপাখির ভিডিও দেখতে পছন্দ করে। হয়তো এ কারণেই গরুকে গান শোনানোর ভিডিও এখন এতটা জনপ্রিয়। আর এই সুবাদে গরুও যে সংগীত অনুরাগী, তা–ও জানা গেল।

সূত্র: বিবিসি

Also read:খতনা করানোর উপযুক্ত বয়স কোনটি
আরও পড়ুন