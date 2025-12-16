দীর্ঘদিন চুল কালো রাখতে চান? ব্যবহার করুন কাঠের চিরুনি

দিন বদলালেও ঘন কালো চুলের আবেদন এখনো কমেনি। জাপানি তরুণীরা চুলের সৌন্দর্য বজায় রাখতে ব্যবহার করেন কাঠের তৈরি চিরুনি। জাপানে প্রাচীনকাল থেকেই চুলের স্বাভাবিক রং ও মসৃণতা দীর্ঘদিন ধরে রাখতে কাঠের চিরুনির সঠিক ব্যবহার করা হয়। জেনে নিন এর উপকারিতা।
চুল পাকা মূলত বয়স ও জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই কোনো চিরুনিই চুল পাকা পুরোপুরি রোধ করতে পারে না। তবে কাঠের চিরুনির এমন কিছু উপকারিতা আছে যা চুলের স্বাভাবিক রং ধরে রাখতে সাহায্য করে। যেমন—
১. প্লাস্টিক বা ধাতব চিরুনি চুল রুক্ষ করে তোলে। প্লাস্টিকে চুলের ঘর্ষণে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বলে এমনটা হয়। কাঠের চিরুনিতে সেই সমস্যা কম। কাঠের চিরুনি ব্যবহারে চুলের সঙ্গে চিরুনির ঘর্ষণ কম হয়। তাই চুল থাকে গোছানো, পরিপাটি। আর তাতেই চুল দেখায় আরও গভীর, ঘন ও কালো।
২. আমাদের চুলের গোড়ায় প্রতিনিয়ত তৈরি হয় সেবাম বা চুলের প্রাকৃতিক তেল। কাঠের চিরুনি মাথার ত্বকের এই উপকারী তেল ধীরে ধীরে চুলে ছড়িয়ে দেয়। এই তেল চুলকে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল ও সিল্কি করে তোলে। জাপানি নারীরা যাকে ‘সিল্ক শাইন’ বলেন।
৩. চুল যত কম ভাঙে, তত কম রুক্ষ দেখায়। রুক্ষ চুলে সাধারণত আলো কম ধরে, ফলে চুলের রঙের গভীরতা হারায়। কাঠের চিরুনি দিয়ে চুল আলতোভাবে আঁচড়ানো যায়। তাই আগা ফাটা বা ভাঙা চুলের পরিমাণও কমে। চুল হয় কালো, ঘন ও সুন্দর।
জাপানি নারীরা শুধু কাঠের চিরুনি ব্যবহারই করেন না, তাঁরা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যা চুলের রং ও স্বাস্থ্যের জন্য খুব কার্যকর।
১. প্রতিদিন রাতে চুল আঁচড়ানো
ঘুমানোর আগে ৫-১০ মিনিট ধীরগতিতে মাথার চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত ৪০ থেকে ৫০ বার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নেওয়া বেশ উপকারী। এতে মাথায় রক্তসঞ্চালন বাড়ে এবং প্রাকৃতিক তেল সমানভাবে ছড়ায়।
২. নিচ থেকে ওপরের দিকে জট ছাড়ানো
চুলে যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, তাই নিচের চুল থেকে ওপরের দিকে জট ছাড়াতে ছাড়াতে ওঠা উচিত। এতে চুলের গোড়ায় টান পড়ে না, ফলে চুল কম ভাঙে। এভাবেই চুলের স্বাভাবিক রং ও সৌন্দর্য বজায় থাকে।
৩. সুগন্ধি তেল বা ক্যামেলিয়া অয়েলের ব্যবহার
কাঠের চিরুনির সঙ্গে কিছুটা ক্যামেলিয়া তেল বা অন্যান্য সুগন্ধি তেল মিশিয়ে ব্যবহার করুন। এতে চিরুনি ও চুল দুই-ই আরও মসৃণ হয় এবং চুলে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আসে।
৪. চিরুনি পরিচ্ছন্ন রাখা
যেকোনো চিরুনিই চুলে ব্যবহারের আগে পরিষ্কার কি না, তা খেয়াল রাখা জরুরি। কাঠের চিরুনি সপ্তাহে অন্তত একবার নরম কাপড় দিয়ে মুছে রাখা ভালো। এটিও চুল কালো ও সুন্দর রাখার জাপানি রুটিনের অংশ।
সূত্র: ট্র্যাডিশনাল কিয়োটো ও এনিথিং ফ্রম জাপান