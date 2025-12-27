২০২৫ সালে শনিবারে সর্বাধিক পঠিত ১০ লেখা

বছরজুড়ে শনিবার অনলাইন জীবনযাপন সেকশনে কোন লেখাগুলো বেশি পড়লেন পাঠক? কি ছিল সেমব লেখার বিষয়। চলুন জেনে নিই। চাইলে আরেকবার পড়েও নিতে পারেন।
আমাদের দেহের নানাবিধ ক্রিয়া–বিক্রিয়া শেষে যে ক্ষতিকর বর্জ্য তৈরি হয়, তা দেহ থেকে বেরিয়ে যায় প্রস্রাবের মাধ্যমে। প্রস্রাব কম পরিমাণে তৈরি হলে এই বর্জ্য জমা হতে থাকে দেহে। আবার প্রস্রাব তৈরি হওয়ার পর যদি তা চেপে রাখা হয়, তাহলে জীবাণু সংক্রমণসহ অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানিয়েছেন দিনে ন্যূনতম কতবার প্রস্রাব হওয়া প্রয়োজন।
অনেকের ধারণা, শীতের সময় কলা খেলে সর্দি–কাশি হতে পারে। প্রচলিত এই ধারণা কতটুকু সত্যি জেনে নিন আরেকবার।
নারায়ণগঞ্জে ‘চাবি’ নামে একটি বাড়ির নকশা করে মর্যাদাপূর্ণ আর্ক এশিয়া স্থাপত্য পুরস্কার ২০২৫-এ ‘সিঙ্গেল ফ্যামিলি রেসিডেনশিয়াল প্রজেক্টস’ শাখায় স্বর্ণপদক জেতেন স্থপতি এনামুল করিম নির্ঝর। বাড়িটা ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা লিখেছিলেন আরেক স্থপতি সামিয়া শারমীন।
পুরো পাহাড়টাই আস্ত একটা পাথর। প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে মহাশূন্য থেকে ছুটে আসা অতিকায় পাথরখণ্ডটি ‘স্টোন মাউন্টেইন’ নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ায় এই পাথরখণ্ডের গল্প লিখেছিলেন ওমর কায়সার।
অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে শুরুতে রেস্তোরাঁতেই কাজ করতেন। তারপর নিজেই হয়েছেন উদ্যোক্তা। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ফাস্টফুড চেইন রেস্তোরাঁ ‘সাবওয়ে’র শতাধিক আউটলেট পরিচালনা করেন। এগুলোতে কাজ করেন দুই হাজারের বেশি মানুষ। মোহাম্মদ শামীমের জীবনের গল্প ছাপা হয়েছিল শনিবারের ক্রোড়পত্র ‘ছুটির দিনে’তে।
ভাইভার পরপরই বাবাকে ফোন করে অর্ণব হাসান বলে দিয়েছেন, ‘আজ থেকে আর রিকশা চালাতে হবে না।’ বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের এই ছাত্রকে সহকারী সার্জন পদে সুপারিশ করেছে বিসিএস কর্তৃপক্ষ। পাঠকদের জন্য জীবনের আরও গল্প শুনিয়েছিলেন এই ইন্টার্ন চিকিৎসক।
ওজন কমানোই এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ জয় করে ওজন যদিও–বা কিছুটা কমে, ভুঁড়িটা যেন কমতেই চায় না! আপনি হয়তো খাওয়া কমিয়েছেন, ব্যায়ামও করছেন রোজ। তবু ভুঁড়ি কমছে না। এ রকম কেন হয়?
পদ্মা নদীতে কায়াক চালিয়ে রাজশাহী থেকে চাঁদপুর। ১০ দিনে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার। পথে পথে কত অভিজ্ঞতা। তারই কিছু লিখেছিলেন ইনতিয়াজ মাহমুদ। আবার পড়ে দেখতে পারেন তাঁর সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
গভীর সমুদ্রের জেলেজীবন, মাছ ধরার মুহূর্ত আর জালে পড়া বিচিত্র সব মাছ নিয়ে ভিডিও বানান শহীদ সরদার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর পেজ ও চ্যানেলে এসব ভিডিও দেখাও হয় লাখ লাখ বার। মাছ ধরার জাহাজের প্রধান বাবুর্চি কীভাবে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হলেন, সেই গল্পই প্রকাশ করেছিল প্রথম আলো।
ছোট ঘরের প্রতি ইঞ্চি জায়গাই গুরুত্বপূর্ণ। একটু বাড়তি জায়গা মানেই বাড়তি সুবিধা। তাই ফ্রিজের ওপর কিছু জিনিস রেখে জায়গা বাঁচানো অনেকের অভ্যাস। কিন্তু নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বলছেন, এই অভ্যাস হতে পারে বিপজ্জনক। তথ্যটুকু আবার জেনে নিতে পারেন।