কিছু স্বপ্ন এত জীবন্ত লাগে যে ঘুম ভাঙার পরও মনে হয় যেন সত্যিই ঘটেছে
কিছু স্বপ্ন এত জীবন্ত লাগে যে ঘুম ভাঙার পরও মনে হয় যেন সত্যিই ঘটেছে
সুস্থতা

কিছু স্বপ্ন কেন এত বাস্তব মনে হয়?

লেখা: ডা. রেজওয়ানা হাবীবা

দৌড়ে দৌড়ে বান্দরবানের পাহাড়ে উঠছেন সুমনা। উঠতে উঠতে খিলখিল করে হাসছেন। এই পাহাড়ে ওঠার স্বপ্ন তাঁর অনেক দিনের। এবার স্বপ্নটা পূরণ হলো। এভাবেই ঠিক চূড়ার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই কে যেন ধাক্কা দিল তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে পড়ার মুহূর্তে প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করতে গিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল সুমনার।

ঘরের টিমটিমে আলোয় বিছানার পাশের টেবিল থেকে হাতড়ে হাতড়ে বোতলটা নিয়ে ঢকঢক করে পানি খেলেন সুমনা। সাত দিনের মধ্যে প্রচণ্ড ভয় ধরানো এমন স্বপ্ন তিনি দুবার দেখলেন। কিন্তু স্বপ্নে তাঁকে কে ধাক্কা দেয়, তার চেহারাটা আর দেখা হয় না। পড়ে যাওয়ার অনুভূতিটাও খুব বাস্তব বলে মনে হয়। স্বপ্নটা এতই বাস্তব যে অনেকক্ষণ এর রেশ থেকে যায়। আবার দিনে কাজের ব্যস্ততায় মনে থাকে না স্বপ্ন নিয়ে ভাবার।
স্বপ্নটা দেখার পর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সুমনার। ঘুমটাও উধাও হয়ে যায়, কতক্ষণ লাগবে আবার ঘুম আসতে, কে জানে! একটু স্থির হয়ে সুমনা ভাবেন, কেন মাঝেমধ্যে স্বপ্ন এমন বাস্তবের মতো মনে হয়?

Also read:সময়মতো ঘুমালেও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় কেন?
স্বপ্নকে মস্তিষ্কের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়

স্লিপ সায়েন্স কী বলে

১. স্বপ্ন বাস্তব মনে হয়, কারণ ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্ক আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় রাখে, কিন্তু যুক্তি ও বাস্তবতা যাচাইয়ের ক্ষমতা কমে যায়।

২. সাধারণত আমরা স্বপ্ন দেখি রেম স্লিপের (র‌্যাপিড আই মুভমেন্ট) সময়। এ সময় মস্তিষ্কের ভিজ্যুয়াল কর্টেক্স, ইমোশনাল সেন্টার ও মেমোরি অংশ অনেক সক্রিয় থাকে। এসব জেগে থাকা অবস্থায় যেভাবে কাজ করে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের সময়ও তেমনভাবেই বাস্তবের মতো অভিজ্ঞতা তৈরি করে।

৩. স্বপ্ন দেখার সময় আমাদের মস্তিষ্কের আবেগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বা লিম্বিক সিস্টেম সক্রিয় থাকার কারণে স্বপ্নে কারও ছোঁয়া, কথা বলা, আবেগ দেখানোর বিষয়টা সত্যিকারের মতো আমরা অনুভব করতে পারি। এ জন্য কিছু স্বপ্ন এত জীবন্ত লাগে যে ঘুম ভাঙার পরও মনে হয় যেন সত্যিই ঘটেছে।

৪. স্বপ্নকে মস্তিষ্কের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, যেখানে স্মৃতি পুনর্গঠিত হয়, আবেগ প্রক্রিয়াকরণ হয় এবং মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। স্বপ্ন আমাদের অবচেতন মনের ইচ্ছা, ভয় বা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আসতে পারে অনেক ক্ষেত্রেই।

Also read:বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টধারীদেরও ভিসা নিয়ে যেসব দেশে যেতে হয়

৫. স্বপ্ন আদতে আমাদের অমীমাংসিত আবেগ, ভয়, আশা, অনিশ্চয়তা প্রক্রিয়া করে। এ জন্য স্বপ্নের বিষয় বা আধেয় প্রায়ই সেই বাস্তব সমস্যাগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, যেসব আমরা হয়তো সচেতনভাবে ভাবি না। খেয়াল করলে দেখবেন, প্রতিটি বড়সড় পরীক্ষার আগে বা ইন্টারভিউয়ের আগে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই এসব বিষয়কেন্দ্রিক স্বপ্ন দেখেন।

৬.  বৈজ্ঞানিকভাবে এখনো কোনো প্রমাণ নেই যে স্বপ্ন ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে বা বাস্তব হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে, স্বপ্ন হলো মস্তিষ্কের বিশেষ এক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় স্মৃতির পুনর্গঠন, আবেগ এবং মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে।

এই যে মনে হওয়া ‘স্বপ্ন সত্যি হয়ে যাবে’ , কিংবা ‘স্বপ্ন এতটাই বাস্তব যে নিশ্চয়ই এর সত্যতা আছে’—এসব আসলে মানুষের চিন্তা ও স্মৃতির স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ফল। স্বপ্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বা ভবিষ্যৎ বলে দেয়—এসব ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়। বরং এসব আমাদের মস্তিষ্কের তথ্য বিশ্লেষণ, অবচেতন ইঙ্গিত, মেমোরি প্রসেসিং এবং নিজের আচরণের ফলাফল।

ডা. রেজওয়ানা হাবীবা: সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব সাইকিয়াট্রি, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট

Also read:কোন রাশির জাতকের অতীত স্মৃতি বা অমীমাংসিত কোনো বিষয় মাথাচাড়া দিতে পারে
আরও পড়ুন