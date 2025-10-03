যে ৫ কারণে জাপানিরা মোটা হয় না

জাপানিদের গড় আয়ু যে সবচেয়ে বেশি, এর পেছনে শুধু আধুনিক চিকিৎসাই নয়, জীবনযাপনের প্রতিদিনের ছোট ছোট কিছু অভ্যাসেরও অবদান আছে। যুক্তরাষ্ট্রে স্থূলতার হার যখানে ৩৫ শতাংশ, সেখানে জাপানে মাত্র ৩ শতাংশ। বাংলাদেশে স্থূলতার হার কত জানেন? ২৫ শতাংশের মতো। সুস্থ ও স্লিম থাকতে জাপানিরা কী করে, চলুন জেনে নিই।
জাপানিদের গড় আয়ু যে সবচেয়ে বেশি, এর পেছনে শুধু আধুনিক চিকিৎসাই নয়, জীবনযাপনের প্রতিদিনের ছোট ছোট কিছু অভ্যাসেরও অবদান আছে। সুস্বাস্থ্য আর সঠিক ওজন যেন তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রে স্থূলতার হার যখানে ৩৫ শতাংশ, সেখানে জাপানে মাত্র ৩ শতাংশ। বাংলাদেশে স্থূলতার হার কত জানেন? ২৫ শতাংশের মতো। সুস্থ ও স্লিম থাকতে জাপানিরা কী করে, চলুন জেনে নিই।
জাপানিরা সাধারণত নিজেরাই রান্না করে। প্রক্রিয়াজাত খাবার বা ফাস্ট ফুড তারা পছন্দ করে না। তাদের খাবার খুবই সাদামাটা—মাছ, ভাত, শাকসবজি, স্যুপ আর ফলমূল। জাপানিরা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবারও প্রচুর পরিমাণে খায়, যা দীর্ঘ জীবনের জন্য খুব দরকারি। আরেকটি আশ্চর্য ব্যাপার হলো, তারা মার্কিনদের তুলনায় ৫ গুণ বেশি ক্রুসিফেরাস সবজি (যেমন ব্রকলি, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি) খায়। আসলে কেউ যদি বাইরে কেনা প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিয়ে সহজপ্রাপ্য উপকরণ দিয়ে বাড়িতে রান্না শুরু করে, তবে ধীরে ধীরে তার ওজনও স্বাভাবিক হয়ে আসে।
জাপানিদের কাছে হালকা ব্যায়াম আলাদা কোনো কাজ নয়, জীবনেরই স্বাভাবিক অংশ। এর বড় কারণ, জাপানে গাড়ি রাখা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ, একধরনের বিলাসিতা। ফলে কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য তাদের হাঁটতে হয়, সাইকেল চালাতে হয় কিংবা ট্রেনে চড়তে হয়। আর ট্রেনেও জায়গার অভাবে তারা দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে সারা দিনে তারা অনেক হাঁটাহাঁটি ও দাঁড়িয়ে থাকে। দিনে যত বেশি সময় বসে কাটাবেন, আপনার আয়ুও তত কমবে। জাপানিরা যেহেতু বেশি হাঁটে ও দাঁড়িয়ে থাকে, তাই তারা দীর্ঘায়ু।
প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর একবার অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে শরীরের জন্য খাবার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাড়তে পারে ওজন। জাপানিরা এমন খাবার খায়, যা সহজে হজম হয় ও অন্ত্রের ক্ষতি করে না। তাই তাদের শরীর সাধারণত অনেক বেশি সুস্থ থাকে। তারা প্রচুর ফারমেন্টেড খাবার (যেমন মিসো ও কিমচি) খেয়ে থাকে, যা হজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এ ছাড়া জাপানিরা পরিমাণে কম খায়। ফলে তাদের হজমপ্রক্রিয়াকে কখনো অতিরিক্ত চাপ নিতে হয় না এবং শরীর হালকা থাকে।
জাপানিদের দেহভঙ্গি খুব সুন্দর। ঐতিহ্যগতভাবে তারা সেইজা ভঙ্গিতে বসেন। সেইজা মানে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসা, এটাই জাপানের আনুষ্ঠানিকভাবে বসার রীতি এটা আসলে আমাদের সবার প্রাকৃতিক বসার ভঙ্গি। কিন্তু আমরা সারা দিন চেয়ারে বসে থাকি, যা শরীরের জন্য অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর। পশ্চিমা স্টাইলে দীর্ঘ সময় বসে থাকা আমাদের পেশি ও হাড়ের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে।
সুস্থ ও দীর্ঘায়ু শুধু ব্যক্তিগত বিষয় নয়, এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধরে রাখার বিষয়। জাপানে এটি শুরু হয় ছোটবেলা থেকেই। স্কুলে, বাড়িতে, এমনকি আড্ডার সময়ও শিশুদের শেখানো হয় কীভাবে স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হয়, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হয় এবং নিজের যত্ন নিতে হয়।
আগেকার জাপানে অভিজ্ঞ মানুষেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জীবনধারা সন্তানদের বলতেন। তাঁরা জানতেন, কীভাবে সুস্থ থাকা যায়, স্লিম থাকা যায়। আজও সেই ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে জাপান। ফলে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে ওঠে। আর তাই জাপানিরা কেবল নিজেদেরই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ফিট ও সুস্থ রাখে।
সূত্র: মিডিয়াম