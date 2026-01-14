ছোটদের উচ্চ রক্তচাপে কী করবেন

যদিও উচ্চ রক্তচাপ বয়স্ক মানুষদের স্বাস্থ্য সমস্যা, তবে কখনো কখনো তা ছোটদেরও হতে পারে। এমন অবস্থা তৈরি হরে কী করবেন, জানাচ্ছেন বারডেম জেনারেল হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা
বয়স্ক ব্যক্তিদের উচ্চ রক্তচাপের কারণ সাধারণভাবে অজানা থাকলেও শিশুদের উচ্চ রক্তচাপের পেছনে কিছু কারণ থাকে।
কিডনির প্রদাহ বা ইনফেকশন (নেফ্রাইটিস)।
মূত্রনালিতে সংক্রমণ।
কিডনি ও মূত্রনালির জন্মগত ত্রুটি।
কিডনিবৈকল্য।
হরমোনের সমস্যা যেমন পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি থেকে নিঃসরিত হরমোনের আধিক্য।
দীর্ঘ সময় ধরে স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ সেবন।
যাদের ওজন অনেক বেশি;
যারা মোটেও হাঁটাচলা বা খেলাধুলা করে না;
ফাস্ট ফুড বা অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত ও লবণাক্ত খাবার গ্রহণের অভ্যাস;
মা–বাবা বা অন্য ভাইবোন কারও যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে, বিশেষ করে অল্প বয়সেই যদি তাদেরও হয়ে থাকে;
অনেক দিন ধরে স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ সেবন;
অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, রাত জাগা,
নেশা, ধূমপান; স্ট্রেস, স্কুলের চাপ, পরিবারে অশান্তি ইত্যাদি।
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের স্পষ্ট কোনো লক্ষণ থাকে না। তবে কিছু লক্ষণ অনেক সময় উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাব্য উপস্থিতি নির্দেশ করে। যেমন
মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা;
ঝাপসা দেখা;
অনিদ্রা;
অকারণে বিরক্তি, অল্পতেই রেগে যাওয়া;
মনোযোগে ঘাটতি;
নাক দিয়ে মাঝেমধ্যে রক্ত পড়া;
বুক ধড়ফড় করা।
চিকিৎসকেরা শিশুর বয়স, উচ্চতা ও লিঙ্গ অনুযায়ী বিদ্যমান স্বাভাবিক রক্তচাপ চার্টের সঙ্গে তুলনা করে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে কি না, নির্ণয় করেন। বেশি পেলে অন্তত আরও তিন দিন মেপে বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। যদি শিশুর উচ্চ রক্তচাপ শনাক্ত হয়, তবে তার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় ক্লিনিক্যাল ও ল্যাব পরীক্ষা করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, উপরোল্লিখিত ঝুঁকিগুলো বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিশুকে ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।