৪–১৫ মাস বয়সের মধ্যে শিশুর দাঁত উঠতে শুরু করে
৪–১৫ মাস বয়সের মধ্যে শিশুর দাঁত উঠতে শুরু করে
সুস্থতা

শিশুর দাঁত নিয়ে যত জিজ্ঞাসা

শিশুর দাঁত ওঠা ও পড়া স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। তবে অভিভাবকেরা প্রায়ই চিন্তায় থাকেন। ‘দাঁত কবে উঠবে?’, ‘যদি দেরি হয় তাহলে কী সমস্যা?’ বা ‘কোন সময় থেকে দাঁতের জন্য চিকিৎসক দেখানো জরুরি’—এসব বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। শিশুদের দুধদাঁত যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাই দাঁতের যত্নের বিষয়টি অনেকেই বেশি গুরুত্ব দেন না। কিন্তু গবেষণা বলছে, শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় দুধ দাঁতের গুরুত্ব অনেক।

লেখা: ডা. মো. আসাফুজ্জোহা রাজ

কখন দাঁত ওঠা শুরু হয়

শিশুর দাঁত সাধারণত ৬ মাস বয়স থেকে উঠতে শুরু করে। প্রথমে নিচের সামনের দুটি দাঁত বের হয় ও ধাপে ধাপে সামনের দাঁত, পাশের দাঁত ও মোলার বা চিবানোর দাঁত ওঠে। ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে শিশুর ২০টি দুধের দাঁত সম্পূর্ণ হয়।

তবে দাঁত ওঠার সময়সীমা একেক শিশুর ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। কারও ক্ষেত্রে দাঁত চার মাসেই উঠতে পারে, আবার কারও ক্ষেত্রে লাগতে পারে এক বছর পর্যন্ত। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, তবে বেশি দেরি হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

Also read:শিশুর হাঁটতে দেরি হচ্ছে কেন, সমাধান কী

দাঁত ওঠার সময়ের লক্ষণ

দাঁত ওঠার সময় শিশু কিছু অস্বস্তি অনুভব করতে পারে। যেমন মুখ থেকে লালা ঝরা বেড়ে যাওয়া, দাঁত বা মাড়ি চুলকানো, যেকোনো কিছু কামড়ানোর চেষ্টা করা, হালকা জ্বর বা অস্বস্তি, খাবারে অনীহা, অস্থিরতা বা কান্নাকাটি করা।

এসব স্বাভাবিক বিষয় হলেও যদি জ্বর অনেক বেশি হয় বা শিশুর খেতে কষ্ট হয়, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

কখন চিকিৎসক দেখাবেন

শিশুর প্রথম দাঁত ওঠার পর এক বছরের মধ্যেই প্রথমবারের মতো দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ (ডেন্টিস্ট) দেখানো উচিত। এতে দাঁতের গঠন, অবস্থান, আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু বা ফাঁকা হচ্ছে কি না, মাড়ি ও মুখের অভ্যাস (যেমন আঙুল চোষা বা বোতল খাওয়ার কারণে দাঁতের ক্ষতি) সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে পরামর্শ পাওয়া যায়। নিয়মিত ছয় মাস অন্তর চিকিৎসক দেখানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

Also read:অনলাইনে শিশুকে নিরাপদ রাখবেন যেভাবে

দাঁতের যত্নের কিছু নিয়ম

শিশুর প্রথম দাঁত ওঠার পর থেকে নরম ব্রাশ বা পরিষ্কার ভেজা কাপড় দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা শুরু করতে হবে। দুই বছর বা কুলি করতে পারা বয়স থেকে ফ্লোরাইডযুক্ত শিশুদের উপযোগী টুথপেস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশুকে অতিরিক্ত মিষ্টি, চকলেট, আলুর চিপস, ফাস্ট ফুড বা কৃত্রিম কোমলপানীয় খাওয়ানো কমাতে হবে। রাতে বোতল মুখে দিয়ে ঘুম পাড়ানো অভ্যাস এড়িয়ে চলা জরুরি, একান্ত প্রয়োজনে দুটি বোতলের একটিতে পানি ও অপরটিতে দুধ নিয়ে পালাক্রমে খাওয়াতে হবে।

ডা. মো. আসাফুজ্জোহা রাজ, রাজ ডেন্টাল ওয়ার্ল্ড ও কলাবাগান রাজ ডেন্টাল সেন্টার, ঢাকা

Also read:আপনার উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ ওজন কত, স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা কী বলছেন
আরও পড়ুন