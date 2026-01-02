সুস্থতা

কেন আলট্রা প্রসেসড ফুড খাবেন না

ডা. সাইফ হোসেন খানসহকারী অধ্যাপক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ধানমন্ডি
নাশতা হিসেবে ইনস্ট্যান্ট নুডলস জনপ্রিয় হলেও শরীরের জন্য তা ক্ষতিকর
ছবি: রয়টার্স

আজকের ব্যস্ত জীবনে খাবার তৈরির অত সময় কই? সকালে প্যাকেটজাত বিস্কুট, দুপুরে ইনস্ট্যান্ট নুডলস, বিকেলে কোল্ড ড্রিংকস—সব মিলিয়ে আমাদের খাদ্যতালিকায় এক নতুন শ্রেণির খাবার ঢুকে পড়েছে, যার নাম আলট্রা প্রসেসড ফুড। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই খাবারগুলো কী দিয়ে তৈরি আর এগুলো কি আমাদের শরীরের জন্য ভালো?

কাকে বলে আলট্রা প্রসেসড ফুড

শিল্পকারখানায় কয়েক ধাপে তৈরি আলট্রা প্রসেসড ফুডে প্রকৃত খাবারের পরিমাণ খুব কম আর কৃত্রিম উপাদান বেশি থাকে। এগুলো মূলত প্রক্রিয়াজাত খাবার।
এই খাবারগুলোতে সাধারণত যা বেশি থাকে—

  • অতিরিক্ত চিনি

  • লবণ

  • অস্বাস্থ্যকর চর্বি

  • কৃত্রিম রং ও ফ্লেভার

  • প্রিজারভেটিভ ও ইমালসিফায়ার (তেল ও জলের মতো দুটি তরলকে মেশাতে সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ)

যে আলট্রা প্রসেসড ফুডগুলো বেশি জনপ্রিয়

  • প্যাকেটজাত চিপস ও স্ন্যাকস

  • সফট ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংক

  • ইনস্ট্যান্ট নুডলস, স্যুপ

  • প্রসেসড মাংস (সসেজ, সালামি)

  • প্যাকেটজাত কেক, বিস্কুট

  • ফ্লেভারযুক্ত দই ও দুধ

  • সরাসরি খাওয়ার উপযোগী খাবার

আলট্রা প্রসেসড ফুড শিশুদের বেড়ে ওঠার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে

কেন আলট্রা প্রসেসড ফুড খাবেন না

১. ওজন বৃদ্ধি ও স্থূলতা

এই খাবারগুলোতে ক্যালরি বেশি, কিন্তু পুষ্টি কম। ফলে শরীর দ্রুত অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ করে এবং ওজন বেড়ে যায়।

২. ডায়াবেটিসের ঝুঁকি

অতিরিক্ত চিনি ও রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের বড় কারণ।

৩. হৃদ্‌রোগের আশঙ্কা

ট্রান্স ফ্যাট ও অতিরিক্ত লবণ উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল বাড়িয়ে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

৪. হজমের সমস্যা

ফাইবারের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক ও অন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়।

৫. মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত আলট্রা প্রসেসড ফুড খেলে বিষণ্নতা ও উদ্বেগের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

৬. শিশুদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর

শিশুদের শেখার ক্ষমতা, মনোযোগ ও স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

আলট্রা প্রসেসড ফুডের বিকল্প হিসেবে নিয়মিত ফল খাওয়ার অভ্যাস করুন

বিকল্প কী

১. ঘরে তৈরি খাবার
২. তাজা শাকসবজি ও ফল
৩. ডাল, মাছ, ডিম
৪. ভাত, হাতে বানানো রুটি
৫. বাদাম ও প্রাকৃতিক চর্বি

খাবার যত কম প্রক্রিয়াজাত হবে, তত বেশি উপকারী। আলট্রা প্রসেসড ফুড আমাদের সময় বাঁচালেও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। খাবার বাছাইয়ের সময় তাই শুধু স্বাদ নয়, স্বাস্থ্যের কথাও ভাবুন।

