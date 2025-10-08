গলার স্বর একদম মেয়েদের মতো, কী করব?

পরামর্শ দিয়েছেন—ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতালের ডায়াবেটিস, থাইরয়েড, হরমোন ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মারুফা মোস্তারী
প্রশ্ন: আমি ১৮ বছর বয়সী তরুণ। আমার গলার স্বর একদম মেয়েদের মতো। কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক। নাকি সুরে কথা বলতে হয়, গলা ভাঙা ভাঙা ও কণ্ঠের পিচ অনেক বেশি। আমার হাইপোথাইরয়েডিজম রয়েছে। অন্যদিকে পায়ের কিছু সমস্যা দেখে চিকিৎসকের ধারণা, ‘প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি’। উভয় সমস্যাই ১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সে শুরু হয়েছে। কণ্ঠের কারণে আমাকে খুবই বিব্রত হতে হচ্ছে। আমি এখন কী করতে পারি?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মাদারীপুর
পরামর্শ: হাইপোথাইরয়েডিজমে থাইরয়েড গ্রন্থি পর্যাপ্ত হরমোন উৎপাদন করতে পারে না। ফলে শরীরের বিপাকের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। পেশির দুর্বলতা বা প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথিসহ নানা ধরনের শারীরিক জটিলতাও দেখা দেয়। থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে বয়ঃসন্ধিও বিলম্বিত হতে পারে; যার ফলে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনসহ অন্য শারীরিক পরিবর্তনগুলো ঠিকভাবে ঘটে না।
যেহেতু আপনার সমস্যাগুলো ১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সে অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির সময়ে শুরু হয়েছে, তাই কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক হওয়ার পেছনে হরমোনের কারণই প্রধান বলে মনে হচ্ছে। গলার পেশির দুর্বলতাও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। আপনি একজন হরমোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।
চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আবার থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করুন। পাশাপাশি বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তনগুলো আপনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হয়েছে কি না, সেটিও চিকিৎসকের কাছে জেনে নিতে পারেন।