শ্বাস নিতে গেলে দম আটকে আসার মতো সমস্যায় অবহেলা করা যাবে না
সুস্থতা

শ্বাস নিতে গেলে দম আটকে আসে কেন?

পরামর্শ দিয়েছেন—ল্যাবএইড আইকনিক, কলাবাগানের (ঢাকা) শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. তাহমিনা করিম

জীবনযাপন ডেস্ক

প্রশ্ন: আমার ছেলের বয়স ১৪ বছর। সে ক্লাস এইটে পড়ে। জন্মের পর তার শ্বাস নিতে সমস্যা হতো। তখন এক্স–রে করে চিকিৎসক বলেছিলেন, তার হার্টে ছিদ্র আছে, তবে বড় হতে হতে সেটা ঠিক হয়ে যাবে। এরপর একসময় ছেলে স্বাভাবিক হওয়ায় আর পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। এক বছর ধরে ছেলের আবার শ্বাস নিতে গেলে দম আটকে আসে। মাসে দুই থেকে তিনবার এটা হয়। এখন ঠিক কেন এই সমস্যা হচ্ছে, সেটা কীভাবে বুঝব? আর এই সমস্যা হলে তখন ঠিক কী করব, জানাবেন।

ইব্রাহিম সরদার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

পরামর্শ: আপনার বর্ণনা থেকে মনে হচ্ছে, আপনার সন্তান হৃৎপিণ্ডের জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্ম নিয়েছিল। এ ধরনের সমস্যায় অবহেলা না করে সুচিকিৎসা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। আপনার সন্তানের মাসে দুই থেকে তিনবার শ্বাস নিতে অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। এটি উদ্বেগের বিষয়। এ সমস্যাকে এড়িয়ে যাবেন না।

আপনার বর্ণনায় আরও কিছু বিষয়ের উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। যেমন—শ্বাস নিতে যখন অসুবিধা হয়, তখন কি তার শরীর নীলাভ হয়ে যায়? কিছুদূর হাঁটাচলা করলে কি সে হাঁপিয়ে ওঠে? এ ধরনের আরও কিছু তথ্যের উল্লেখ থাকলে বুঝতে সুবিধা হতো।

তা ছাড়া, হৃদরোগ ও হৃৎপিণ্ডের ছিদ্র—উভয়ই কয়েক ধরনের হতে পারে। এটিও রোগীকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ, উপসর্গ যাচাই ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিতে হবে।

আপনার সন্তানকে নিয়ে খুব দ্রুত একজন শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। এক্স–রে, ইসিজি ও ইকোকার্ডিওগ্রামের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের জটিলতার মাত্রা জেনে নিন এবং সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন। আশা করি, উপকার পাবেন।

