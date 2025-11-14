সুস্থতা

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে সবাইকে সচেতন করতে দৌড়ালেন চিকিৎসক থেকে সাধারণ মানুষ

আজ ১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি (বিইএস) আয়োজন করে বিইএস ডায়াবেটিস ডে রান ২০২৫।
ভোর ৬টায় ঢাকার হাতিরঝিলের অ্যামফিথিয়েটার থেকে শুরু হওয়া এই দৌড়ে অংশ নেন দেশের খ্যাতিমান এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, বিইএস সদস্য, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষসহ হাজারের বেশি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী। তাঁরা দৌড়েছেন সাড়ে ৭ কিলোমিটার।
ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সক্রিয় জীবনধারার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং সবার মধ্যে শারীরিক সচেতনতা বাড়ানোই ছিল এই প্রতীকী দৌড়ের মূল লক্ষ্য।
