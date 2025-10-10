গ্রিন টির সঙ্গে চিনি মেশালে কি কোনো ক্ষতি হয়

অনেকেই স্বাদের কারণে গ্রিন টির সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খান। কেন গ্রিন টিতে চিনি মেশানো ঠিক নয়, ইউনাইটেড হাসপাতালের প্রধান পুষ্টিবিদ চৌধুরী তাসনিম হাসিন–এর সঙ্গে কথা বলে জানালেন আবৃতি আহমেদ
ওজন কমাতে গ্রিন টি এখন বেশ জনপ্রিয় পানীয়। গ্রিন টি আমাদের বিপাকের হার বাড়ায়। অর্থাৎ ক্যালরি পোড়ানোর কাজটা ত্বরান্বিত হয় গ্রিন টির প্রভাবে। তবে অনেকেই স্বাদের কারণে গ্রিন টির সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খান। স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী এই পানীয় চিনি মিশিয়ে পান করলে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশি।
সাধারণ গ্রিন টিতে কোনো ক্যালরি থাকে না। অন্যদিকে চিনিতে আছে উচ্চমাত্রার ক্যালরি। গ্রিন টিতে চিনি মিশিয়ে খেলে সেটাও উচ্চমাত্রার ক্যালরিযুক্ত পানীয়তে পরিণত হয়। ফলে এই চায়ের গুণ নষ্ট হয়।
ক্যামেলিয়া সিনেনসিস নামক বিশেষ একধরনের চা-গাছের কচি পাতা থেকে তৈরি হয় গ্রিন টি। এতে প্রচুর অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে সহায়ক, দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমায়। নিয়মিত পান করলে ক্যানসার প্রতিরোধক হিসেবেও কাজ করে গ্রিন টি। ঝুঁকি কমায় নানা হৃদ্রোগ ও স্ট্রোকের। হজমে সাহায্য করে ওজন নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে এই চা।
যাঁরা নিয়মিত গ্রিন টি পান করেন, তাঁদের উদ্দেশে এই পুষ্টিবিদ বলেন, শুধু চিনিই নয়, গ্রিন টিতে মধু, সিরাপ বা যেকোনো কিছু যুক্ত করলে এতে বিদ্যমান ক্যালরি বেড়ে যায়। ফলে এর স্বাস্থ্য উপকারিতা হ্রাস পায়। এমনকি বাদামি চিনি কিংবা আর্টিফিশিয়াল সুইটনারও চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প নয়। তাই গ্রিন টি পানের সময় অন্য কিছু না মেশানোই ভালো।
গ্রিন টির নানাবিধ উপকারিতা পেতে হলে এটি সঠিক নিয়মে পান করতে হবে বলে জানান পুষ্টিবিদ তাসনিম হাসিন। এর উপকারিতা পেতে হলে এই চা মাঝমধ্যে নয়, বরং পান করতে হবে নিয়মিত। বেশি উপকার পেতে রোজ অন্তত চার কাপ গ্রিন টি পান করতে হবে। অন্যান্য চা দু-এক কাপের বেশি পান করা বারণ হলেও অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্যই চার থেকে পাঁচ কাপ গ্রিন টি পান ক্ষতিকর নয়।
তবে গ্রিন টির কিছু উপাদান (বিশেষ করে ট্যানিন ও ক্যাটেচিন) অন্ত্রে থাকা খনিজ, বিশেষ করে আয়রন শোষণে বাধা দিতে পারে। তাই যাঁদের আয়রনের ঘাটতি আছে, তাঁদের খাবার ও আয়রনসমৃদ্ধ খাবারের মাঝখানে বিরতি দিয়ে গ্রিন টি খাওয়া উচিত।