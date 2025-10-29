স্ট্রোকের কিছু কম পরিচিত লক্ষণ

স্ট্রোক মস্তিষ্কের একটি রোগ। সাধারণত স্ট্রোক হলে মুখ বেঁকে যায়। দুর্বল বা অসাড় হয়ে যায় হাত বা পা। কথা জড়িয়ে যায়। এই তিনটিই স্ট্রোকের প্রধান লক্ষণ। তবে মস্তিষ্কের যে অংশে রক্ত চলাচল ব্যাহত হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে স্ট্রোকের আরও অনেক বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যা জেনে রাখা জরুরি।
স্ট্রোকের জরুরি অবস্থা বোঝার জন্য বিশ্বব্যাপী ‘BE FAST’ নামের সংক্ষিপ্ত রূপটি ব্যবহার করা হয়। এখানে B হলো ব্যালান্স বা ভারসাম্য। হঠাৎ ভারসাম্য হারানো, মাথা ঘোরা বা টালমাটাল বোধ হতে পারে। E হলো আইজ বা দৃষ্টিশক্তি)। হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, এক বা দুই চোখে ঝাপসা বা ডাবল ভিশন (দুটো দেখা) হতে পারে।
F মানে হলে ফেস বা মুখ। এ ক্ষেত্রে মুখের এক পাশ ঝুলে যায়। A অর্থাৎ আর্মস বা হাত। শরীরের এক পাশের হাত বা পা হঠাৎ দুর্বল হয়ে যাওয়া। S হলো স্পিচ বা কথা বলা। কথা বলতে বা বুঝতে অসুবিধা হওয়া। সবশেষে T হলো টাইম বা সময়। সময় নষ্ট না করে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে যাওয়া।
হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই তীব্র বা বিদ্যুতের ঝলকানির মতো মাথাব্যথা শুরু হওয়া। বিশেষ করে যদি এটি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা হেমোরেজিক স্ট্রোক হয়। এটি কোনো সাধারণ মাথাব্যথা নয়।
উল্লিখিত এসব লক্ষণ ছাড়া আরও কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যা স্ট্রোকের ইঙ্গিত বহন করে।
তীব্র মাথাব্যথা: হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই তীব্র বা বিদ্যুতের ঝলকানির মতো মাথাব্যথা শুরু হওয়া। বিশেষ করে যদি এটি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা হেমোরেজিক স্ট্রোক হয়। এটি কোনো সাধারণ মাথাব্যথা নয়।
হঠাৎ বিভ্রান্তি বা স্মৃতিভ্রংশ: আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎ স্থান-কাল ভুলে যেতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন না তিনি কোথায় আছেন বা সাধারণ নির্দেশনা বুঝতে বা অনুসরণ করতে অসুবিধা হয়। এটি মস্তিষ্কের পেছনের অংশে স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে।
বমি বমি ভাব ও বমি: যদি কোনো সংক্রমণ ছাড়াই হঠাৎ প্রচণ্ড বমি বমি ভাব ও বমি শুরু হয়, তবে তা স্ট্রোকের বিশেষ করে মস্তিষ্কের পেছনের দিকের সেরিবেলাম অংশে স্ট্রোকের একটি বিরল লক্ষণ হতে পারে।
সংবেদনশীলতার পরিবর্তন: প্যারালাইসিস না হলেও শরীরের এক পাশে ঝিনঝিন করা বা তীব্র জ্বালা অনুভব করা।
আচরণের পরিবর্তন: কিছু ক্ষেত্রে স্ট্রোকের কারণে হঠাৎ অকারণ বিষণ্নতা, রাগ বা ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।
মনে রাখা জরুরি, স্ট্রোকের চিকিৎসা ‘সময়নির্ভর’। যত দ্রুত এসব লক্ষণ চিহ্নিত করা যাবে এবং রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া হবে, মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি তত কমবে। তাই যেকোনো অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।