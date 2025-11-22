হঠাৎ চুল পড়ে যাচ্ছে কোন ভিটামিনের অভাবে

হঠাৎ করে অনেক বেশি চুল পড়ে যাচ্ছে? দুশ্চিন্তায় ভাবছেন, কেন এমনভাবে চুল পড়ে যাচ্ছে? জেনে নিন, কোন ভিটামিনের অভাবে আপনার চুল পড়ছে।
প্রতিদিন কিছু চুল পড়বেই। তবে মাত্রাতিরিক্ত চুল পড়লে তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। বিভিন্ন কারণে চুল পড়তে পারে, যেমন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বংশগত কারণ, বয়স, রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও কিছু ভিটামিনের অভাব। তবে যেসব ভিটামিনের অভাবে চুল পড়ে ও তার প্রতিকার সম্পর্কে।
চুলের নতুন ফলিকল তৈরির জন্য ভিটামিন ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডি–এর অভাবে শুধু হাড় ক্ষয় হয় না, চুলও পাতলা হয়ে যায় ও পেকে যায়। তাই ভিটামিন ডি পেতে প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য রোদে যাওয়া দরকার। ডায়েটে ভিটামিন ডি–সমৃদ্ধ খাবার (যেমন ডিম, মাছ, দুধ, পালংশাক ইত্যাদি) যোগ করতে হবে।
বায়োটিন বা বি৭ কে বলা হয় চুলের ভিটামিন। কেরাটিন তৈরিতে বায়োটিন প্রয়োজনীয়। এর অভাবে চুল ভঙ্গুর হয়ে যায় ও চুল পড়ে যায়। ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারে বায়োটিন থাকে। বেশি চুল পড়লে বায়োটিন সাপ্লিমেন্ট খাওয়া যেতে পারে।
আয়রন হিমোগ্লোবিন তৈরি করে ও শরীরে যেমন অক্সিজেন বহন করে তেমনি চুলের গোড়ায়ও অক্সিজেন নিয়ে যায়। ফলে চুলের গোড়া শক্ত ও মজবুত হয়। নারীদের ক্ষেত্রে আয়রনের ঘাটতি বেশি দেখা দেয়। তাই চুল ভলো রাখতে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার যেমন কলা, কচুশাক, কলিজা, ডুমুর ইত্যাদি খেতে হবে।
আয়রনের মতো বি১২ আরও একটি উপাদান, যা রক্তে হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। এটিও চুলের ফলিকলকে নিউট্রিশন দেয় ও চুল পড়া কমায়।
চুলের কোলাজেন তৈরিতে ভিটামিন সি–এর ভূমিকা বেশি। আয়রন শোষণ করতেও ভিটামিন সি প্রয়োজন। এই ভিটামিনের অভাবে চুল ভঙ্গুর হয়ে ঝরে যায়। ভিটামিন সি যেকোনো টক–জাতীয় ফলে পাওয়া যায় যেমন লেবু, আমলকি, মালটা ইত্যাদি।
অনেকেই চুল ভালো রাখতে ভিটামিন ই খেয়ে থাকেন বা চুলে লাগান। ভিটামিন ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, স্ট্রেস কমায়, চুলে রক্ত চলাচল বাড়ায় ও চুল পড়া কমায়।
জিংকের অভাবে চুল পাতলা হয়ে যায় ও চুলের কেরাটিন কমে যাওয়ায় চুল ভেঙে যায়। বাদাম–জাতীয় খাবারে জিংক পাওয়া যায়।
চুলের মূল কাঠামো তৈরিতে প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাছ, মাংস, ডিমে প্রোটিন পাওয়া যায়।
চুল পড়া কমাতে পর্যাপ্ত ভিটামিন ও আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। এরপরও যদি চুল পড়া না কমে, তাহলে অবশ্যই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।