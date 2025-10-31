সুস্থতা

ভালো থাকুন

টনসিলের ফোঁড়া হলে চিকিৎসা

লেখা: অধ্যাপক ডা. এম আলমগীর চৌধুরী

তীব্র প্রদাহের ফলে টনসিলের ওপর ও আশপাশে এবং টনসিলের ক্যাপসুলের পাশে পুঁজ জমা হয়, যাকে পেরিটনসিলার অ্যাবসেস বলা হয়। সচরাচর একে আমরা বলি টনসিলে ফোঁড়া হয়েছে। যথাযথ চিকিৎসা না করালে টনসিলের ইনফেকশনের জটিলতা থেকে এ রোগ হতে পারে।

এ সমস্যা হলে তীব্র গলাব্যথা ও জ্বর হয়। গলাব্যথার জন্য কিছু গিলতে কষ্ট হয়, এমনকি অনেক সময় মুখ হাঁ করতে কষ্ট হয়। টনসিলের ফোঁড়া সাধারণত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়। টনসিলাইটিস বা টনসিলে প্রদাহ যদিও দুই পাশে হয়, কিন্তু পেরিটনসিলার অ্যাবসেস সব সময় এক পাশে হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

  • যদিও টনসিলের প্রদাহ শিশুদের মধ্যে বেশি, কিন্তু টনসিলের ফোঁড়া প্রাপ্তবয়স্কদের বেশি হয়।

  • তীব্র গলাব্যথা।

  • উচ্চ তাপমাত্রা (১০৩ থেকে ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট)।

  • খাবার খেতে কষ্ট ও মুখ হাঁ করতে অসুবিধা।

  • কানে ব্যথা ।

  • মুখ দিয়ে লালা বের হয় ও কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে যেতে পারে।

  • মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হতে পারে।

রোগীর গলা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে টনসিল ও টনসিলের উপরিভাগ, তালু লাল হয়ে ফুলে আছে। চিকিৎসা বিলম্ব করলে রোগীর মুখ হাঁ করতে কষ্ট হয় এবং আরও বিলম্ব হলে ফোঁড়াটা ফেটে পুঁজ বের হয়ে আসতে পারে।

জটিলতা 

  • ইনফেকশন শ্বাসনালি পর্যন্ত ছড়ালে শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

  • গলার ভেতর সেলুলাইটিস হতে পারে।

  • সেপ্টেসেমিয়া বা ইনফেকশন সমগ্র শরীরে ছড়াতে পারে।

  • পুঁজ ফুসফুসে গেলে নিউমোনিয়া হতে পারে।

চিকিৎসা

  • ছোট অপারেশনের মাধ্যমে পুঁজটা বের করে দিতে হবে।

  • কালবিলম্ব না করে প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন এবং পরে মুখে খাবার অ্যান্টিবায়োটিকদিতে হবে।

  • ব্যথার জন্য ওষুধ দিতে হবে।

  • অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে গড়গড়া করতে হবে।

  • ছয় সপ্তাহ পর টনসিল অপারেশন করে নিলে ভালো হয়, না হলে একই সমস্যা আবার হতে পারে।

  • অধ্যাপক ডা. এম আলমগীর চৌধুরী, অধ্যাপক, ইএনটি, আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা

আরও পড়ুন