বুকের ডান পাশে ব্যথা হয় কেন

বুকে ব্যথা হলেই মনে আসে দুশ্চিন্তা—হৃদ্যন্ত্রের গোলমাল নয় তো? হৃদ্রোগে ব্যথা হয় মূলত বুকের মাঝখানে। তাহলে ডান পাশে ব্যথা হলে কি কোনো ভয়ই নেই? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আগে জানা প্রয়োজন কোন কোন কারণে বুকের ডান পাশে ব্যথা হতে পারে। এ সম্পর্কে রাফিয়া আলমকে জানালেন বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের কনসালট্যান্ট এবং ইন্টারনাল মেডিসিনের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. মতলেবুর রহমান।
নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মার মতো রোগে বুকের ডান পাশে ব্যথা হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কাশিও থাকে। নিউমোনিয়ায় সাধারণত উচ্চমাত্রার জ্বর আসে। যক্ষ্মায় জ্বরের মাত্রা খুব একটা বেশি না-ও হতে পারে।
একটানা দীর্ঘদিন কাশি হলে বা শ্বাসের সমস্যায় ভুগলে বুকের ডান পাশে ব্যথা হতে পারে। অ্যাজমা বা হাঁপানি এবং ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজে (সিওপিডি) আক্রান্ত ব্যক্তিরও এমন ব্যথা হতে পারে। কোনো কারণে ডান পাশের ফুসফুসের রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হলেও বুকের ডান পাশে ব্যথা হয়।
ভারী কিছু ওঠাতে গিয়ে কিংবা উঁচু জায়গা থেকে কিছু নামাতে গিয়ে বুকের পেশিতে টান লাগতে পারে। আচমকা একদিকে ঘুরতে গিয়েও পেশিতে টান লেগে যেতে পারে। এমন ক্ষেত্রে ব্যথায় ভুগতে পারেন আপনি।
নানা কারণে বুকের ডান পাশে আঘাত লাগতে পারে। ফলে সেখানকার পাঁজরের হাড় বা স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার ডান পাশের ফুসফুসের বাতাস বেরিয়ে আসতে পারে ফুসফুসের পর্দায়। এ ধরনের কিছু হলে বুকের ডান পাশের ব্যথায় ভোগেন আক্রান্ত ব্যক্তি।
হৃদ্রোগের ক্ষেত্রে সাধারণত বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড চাপ ধরে থাকার মতো অনুভূতি নয়। প্রচণ্ড ব্যথা হয়। তবে হৃদ্রোগে যে বুকের এক পাশে ব্যথা হতেই পারে না, তা কিন্তু নয়। বুকের এক পাশে ব্যথার ক্ষেত্রেও ব্যথার তীব্রতা বেশি হলে কিংবা মৃদু ব্যথার সঙ্গে হৃদ্রোগের অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
পাঁজরের হাড়ের প্রান্তে থাকা তুলনামূলক নরম অংশে (তরুণাস্থি) প্রদাহ হতে পারে কোনো কারণে। ডান দিকের পাঁজরে এমন প্রদাহ হলে ব্যথা হবে বুকের ডান পাশে।
ফুসফুসের পর্দার প্রদাহ হলে বুকের এক পাশে তীব্র ব্যথা হয়।
রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ও সিস্টেমিক লুপাস ইরাইথ্রোম্যাটোসাস (এসএলই) নামের রোগেও বুকের কোনো এক পাশে ব্যথা হতে পারে।
চিকেন পক্সের জীবাণু দিয়ে দ্বিতীয়বার সংক্রমণ হলে বুকের এক পাশের নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে, যাতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়।
ফুসফুসের ক্যানসার কিংবা দেহের অন্য কোনো স্থানের ক্যানসার, যা পাঁজরের হাড়ে ছড়িয়েছে, সেটির কারণে বুকের এক পাশে ব্যথা হতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা ছাড়াও অন্যান্য উপসর্গ থাকে। তাই কেবল ব্যথা হলেই ভয় পাবেন না।
হজমের গণ্ডগোল হলেও কখনো কখনো বুকের ডান পাশে ব্যথা হয়। পিত্তথলি বা অগ্ন্যাশয়ের কিছু সমস্যায়ও বুকের ডান পাশে ব্যথা হতে পারে।
বুকের এক পাশে সাধারণ ব্যথা হলে গরম সেক এবং প্যারাসিটামল সেবনের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে। ব্যথা না সারলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তবে এমন কিছু উপসর্গ থাকে, যেসব দেখা দিলে চিকিৎসা নিতে হবে জরুরি ভিত্তিতে। এ ধরনের কিছু উপসর্গ সম্পর্কে জেনে নিন।
বুকে হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া।
ভারী কিছু বুকে চেপে আছে কিংবা বুক ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হওয়া।
কাঁধ, ঘাড়, চোয়াল কিংবা বাহুর দিকে ব্যথা ছড়িয়ে পড়া।
বুকে ব্যথার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হওয়া, বুক ধড়ফড় করা, অস্বাভাবিক ঘাম হওয়া, খুব দুর্বল অনুভব করা কিংবা মাথা ঘোরানো।
অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিংবা অসংলগ্ন আচরণ করা।
কাশির সঙ্গে রক্ত আসা।
উচ্চমাত্রার জ্বর আসা।
এ ধরনের উপসর্গে অবহেলা করার সুযোগ নেই। চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যথার কারণ বের করবেন এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেবেন।