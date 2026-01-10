মুখের ত্বকের জন্য যে পাঁচটি জিনিস ক্ষতিকর

মুখের ত্বকের যত্নে নানা উপকরণ ব্যবহার করে থাকি আমরা। মুখের মসৃণ, কোমল ত্বকের জন্য সৌন্দর্যচর্চায় ব্যবহৃত অনেক উপকরণই কাজে আসে। তবে ভুল জিনিস প্রয়োগ করাটা বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এমন পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।
স্টেরয়েড একধরনের ওষুধ। নির্দিষ্ট রোগের ক্ষেত্রেই তা ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। তবে ত্বক লালচে হয়ে গেলে, ফুলে গেলে কিংবা চুলকানি হলে কেউ কেউ ওষুধের দোকান থেকে এ ধরনের ক্রিম বা মলম আনিয়ে ব্যবহার করেন। এ চর্চাটি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
সঠিক নিয়ম না মেনে স্টেরয়েড প্রয়োগ করা হলে ধীরে ধীরে ত্বক পাতলা হয়ে যায়। ব্রণও দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া ত্বকে এমন কিছু সমস্যাও হতে পারে, স্টেরয়েড প্রয়োগ করা হলে যা বাড়ে। তাই এ ধরনের ক্রিম কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করবেন না।
মুখের জন্য খুব গরম কিংবা খুব ঠান্ডা পানি দুটিই ক্ষতিকর। অতিরিক্ত গরম পানি প্রয়োগ করা হলে মুখের ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারিয়ে যায়। আর এই আর্দ্রতার অভাব পূরণ করতে মুখের ত্বকের গ্রন্থিগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তেল নিঃসরণ করতে থাকে। ফলে দেখা দেয় ব্রণ।
শরীরের ত্বকের জন্য তৈরি করা লোশন মুখে না লাগানোই ভালো। এসব লোশন অনেকটা ভারী হয়। মুখের ত্বকে এ ধরনের লোশন প্রয়োগ করা হলে তা মুখের ত্বকের স্বাভাবিক ছিদ্রগুলোকে আটকে দিতে পারে। তা ছাড়া সুগন্ধি লোশনে থাকা কোনো উপাদানের কারণে মুখের ত্বকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। ত্বক চুলকাতে পারে, লাল হয়ে যেতে পারে। ফুলেও যেতে পারে।
নেইল পলিশ রিমুভারে অ্যাসিটোনের মতো কড়া রাসায়নিক থাকে। তাই এটি আপনার ত্বকের জন্য খুব ক্ষতিকর। মেকআপ তোলার জন্য নিয়ম অনুযায়ী মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করুন।
মুখের ত্বক গভীরভাবে পরিষ্কার করতে সাদামাটা আঠার ব্যবহার আপনি দেখে থাকতে পারেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কিন্তু আঠা আপনার ত্বক পরিষ্কার করে দেবে না। বরং আপনার ত্বকের ক্ষতি হবে এই জিনিসটির কারণে। ছিঁড়ে যেতে পারে মুখের ত্বকের রক্তনালিও। এমনকি আঠা তোলার সময় মুখের ত্বকের কোনো স্তরও উঠে আসতে পারে সঙ্গে।
সূত্র: ওয়েবএমডি