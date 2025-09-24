আমার বুক অন্য ছেলেদের মতো স্বাভাবিক নয়
বুক নারীদের মতো হওয়ায় কষ্টে আছি, সারাব কীভাবে?

পরামর্শ দিয়েছেন— ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়াবেটিস ও হরমোন বিভাগের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. ফারজানা হক। চেম্বার: ল্যাবএইড আইকনিক, কলাবাগান।  

আমি ১৫ বছরের কিশোর। তিন বছর ধরে দেখছি, আমার বুক অন্য ছেলেদের মতো স্বাভাবিক নয়; বরং মেয়েদের মতো কিছুটা ফোলা। এতে আমি খুব লজ্জা পাই।

আমি জানতে চাই, এটা কি বয়সজনিত পরিবর্তন, নাকি শারীরিক সমস্যা? ব্যায়াম বা কোনো ওষুধে কি এটি স্বাভাবিক করা সম্ভব? কীভাবে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাব, দয়া করে জানাবেন।

এ ধরনের সমস্যা সাধারণত দুটি কারণে হয়ে থাকে—

  • লিপোমাস্টিয়া অথবা গাইনোকোমাস্টিয়া। লিপোমাস্টিয়ায় পুরুষদের বুকে প্রকৃত স্তন টিস্যু থাকে না। অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতার কারণে বুকে চর্বি জমে কিছুটা ফোলা দেখায় বুক।

  • অন্যদিকে শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোন বেড়ে গেলে স্তন টিস্যুও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে বুকের অংশ ফুলে যায়, একে বলে গাইনোকোমাস্টিয়া।

বয়সজনিত পরিবর্তন কিংবা জিনগত কারণেও এমনটি হতে পারে। আপনার ক্ষেত্রে ঠিক কোনটি হয়েছে, জানার জন্য রক্ত পরীক্ষাসহ কিছু শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জরুরি।

সবচেয়ে ভালো হয়, যদি দ্রুত একজন হরমোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। যদি সমস্যাটি লিপোমাস্টিয়া হয়ে থাকে, তবে নিয়মিত ব্যায়াম, ওজন নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে অবস্থার উন্নতি সম্ভব।

আর যদি গাইনোকোমাস্টিয়া হয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য চিকিৎসা গ্রহণ করতে হতে পারে।

