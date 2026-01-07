শীতে মায়ের সারা শরীরে তীব্র ব্যথা হয়, কী করব?

পরামর্শ দিয়েছেন—হাড়ভাঙা, বাতব্যথা, মেরুদণ্ড এবং পঙ্গুরোগবিশেষজ্ঞ, অর্থোপেডিক সার্জন অধ্যাপক ডা. ফরিদ আহমেদ
চেম্বার: ল্যাবএইড আইকনিক, কলাবাগান, ঢাকা
শীতকালে আমার মায়ের সারা শরীরে তীব্র ব্যথা হয়। গরমের সময় অন্য সমস্যা থাকলেও ব্যথার সমস্যায় খুব একটা ভোগেন না। মায়ের বয়স এখন ৬৫ বছরের মতো। বেশি ঠান্ডা পড়লে বিছানা থেকেও নামতে পারেন না। কী করতে পারি?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাঁরা আর্থ্রাইটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস ও অস্টিওআর্থ্রাইটিসের মতো জটিল রোগে ভুগছেন, শীতকালে তাঁদের কষ্ট বেড়ে যায় বহুগুণ। গরমে ব্যথার তীব্রতা কিছুটা কম থাকলেও শীতকালে অসহনীয় হয়ে ওঠে। আপনার মা এগুলোর কোনো নির্দিষ্ট রোগে ভুগছেন কি না, সেটি উল্লেখ করলে ভালো হতো। হতে পারে উল্লিখিত কোনো রোগে তিনি ভুগছেন, কিন্তু আপনারা এখনো তা জানেন না। সে ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
শীতকালে স্নায়ুর সহ্যক্ষমতা কম থাকে এবং স্বাভাবিক নড়াচড়া কম হয়। ফলে হাড়ের জোড়া জায়গাগুলো জমে যায় ও ব্যথার অনুভূতি অন্যান্য সময়ের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে যায়।
এ সময় চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবনের পাশাপাশি আপনার মায়ের জীবনযাপনে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। পর্যাপ্ত গরমকাপড় পরাতে হবে, ঘুমানোর সময় ভারী কাঁথা, লেপ-কম্বল ব্যবহার করবেন; যাতে ঠান্ডা কম লাগে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টার মধ্যে কিছুক্ষণ রোদে বসে থাকুন। এতে শরীরে ভিটামিন ডির চাহিদা অনেকখানি পূরণ হবে। সুবিধাজনক সময়ে অলিভ অয়েল দিয়ে কোমরে এবং হাঁটুতে ম্যাসাজ করে দিতে পারেন। এতে ব্যথার উপশম হবে।
