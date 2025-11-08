সব সময় সুস্থ থাকতে সহজ এই ৫টি অভ্যাস চর্চা করুন

অনলাইন দুনিয়ায় স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নিয়ে শত রকমের উপায় বাতলে দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন। কোনটা আদতে উপকারী কিংবা উপকারী হলেও তা আপনার উপযোগী কি না, তা চট করে বোঝা মুশকিল। তবে এমন কিছু বিষয় আপনি চর্চা করতে পারেন, যা চিরন্তন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এসব অভ্যাস চর্চার পক্ষে।
আজকের পৃথিবীর অন্যতম চ্যালেঞ্জ মানসিক চাপ। এই চাপ সামলাতে কাজে দেবে মনোযোগের চর্চা। অতীত বা বর্তমান নিয়ে অতিরিক্ত ভেবে সত্যিকার অর্থে কোনো লাভ হয় না। তবু দুশ্চিন্তার জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারেন না অনেকেই।
ধ্যানে বসতে পারল নিঃসন্দেহেই দারুণ ব্যাপার। তবে এর মানে এই নয় যে সুস্থ থাকতে হলে আয়োজন করে ধ্যানে বসতেই হবে। আপনি চাইলে শ্বাসের ব্যায়ামও করতে পারেন।
প্রকৃতির নানান উপাদানের সৌন্দর্য খুঁজে নেওয়ার মাধ্যমেও হয় মনোযোগের চর্চা। প্রতিদিন সে সুযোগ না পেলে প্রকৃতির শব্দও শুনতে পারেন ঘরে বসে। প্রযুক্তির কল্যাণে কাজটা এখন খুব একটা কঠিন নয়।
বর্তমান সময়ে মানুষকে মূল্যায়নের মাপকাঠিই হলো কাজে সাফল্য। তবে সেই সাফল্যের পিছে ছুটতে গিয়ে অনেকে নিজের শরীরকে অবহেলা করেন। ঘুমের প্রতি গুরুত্ব দেন না। আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেকটা সময় ব্যয় করে ফেলার কারণে ঘুমের ঘাটতিতে পড়েন বহু মানুষ। এমন অভ্যাস একেবারেই ঠিক নয়। সুস্থ থাকতে আপনাকে রোজ অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমাতেই হবে।
প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলুন। গোটা শস্য থেকে তৈরি করা খাবার বেছে নিন। ফলমূল খেলেও এর রসের পরিবর্তে গোটা ফলই খাওয়ার চেষ্টা করুন। যা গোটা খাওয়া যায় না, তা টুকরা করে নিন। সম্ভব হলে খোসাসমেত ফল খান।
সুস্থ থাকতে চাইলে হাঁটাহাঁটির অভ্যাস রাখুন। অন্তত দু–একতলা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করুন। কাজের ফাঁকে উঠে দাঁড়ান। ফ্রিহ্যান্ড ব্যায়াম করুন। যেভাবেই হোক, সচল রাখুন নিজেকে।
দূষণ থেকে বাঁচুন। পরিবেশের নানান দূষণকারী পদার্থ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনুন। ভালো মানের পানির ফিল্টার ব্যবহার করুন। রান্নার ধোঁয়া যাতে সহজে বেরিয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।
সূত্র: হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং