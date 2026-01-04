কমলা, লেবু, পেয়ারা, কাঁচা মরিচ, টমেটো, ব্রকলি, পালংশাকের মতো সহজলভ্য খাবারেই প্রচুর ভিটামিন সি পাওয়া যায়।
ভিটামিন সি কি সর্দি-কাশি প্রতিরোধে সহায়ক

ডা. সাইফ হোসেন খানসহকারী অধ্যাপক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ধানমন্ডি, ঢাকা

ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড আমাদের শরীরের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। শরীর নিজে থেকে ভিটামিন সি তৈরি করতে পারে না, তাই খাদ্যের মাধ্যমেই এটি গ্রহণ করতে হয়।

ভিটামিন সি নিয়ে নানা প্রচলিত ধারণা ও ভুল বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন এখন শীতকাল, বেড়েছে ঠান্ডা-কাশির প্রকোপ; রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় বলে অনেকে ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট ও সি-সমৃদ্ধ খাবার খাদ্যাভ্যাসে বাড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আসলেই কি তা ফলপ্রসূ? হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলসহ আরও কিছু গবেষণাভিত্তিক তথ্য এসব মিথ ও সত্যকে স্পষ্টভাবে আলাদা করেছে।

ভিটামিন সি মূলত শরীরের কোলাজেন তৈরিতে সহায়তা করে। যা ত্বক, রক্তনালি, হাড় ও সংযোজক কলার জন্য অপরিহার্য। এ ছাড়া এটি আয়রন শোষণ বাড়ায়, ক্ষত দ্রুত সারাতে সাহায্য করে এবং একটি শক্তিশালী অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট হিসেবে কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বজায় রাখতেও ভিটামিন সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একটি বহুল প্রচলিত ধারণা হলো—ভিটামিন সি খেলে সর্দি-কাশি হয় না। বাস্তবে গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন সি সর্দি প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে নিয়মিত গ্রহণ করলে সর্দির সময়কাল সামান্য কমতে পারে বা উপসর্গ কিছুটা হালকা হতে পারে।

সুতরাং শীতকালে ভিটামিন সি নিয়মিত খেলে সর্দি-জ্বর, কাশি হবে না, এ ধারণা ভুল।
আরেকটি ভুল ধারণা হলো—যত বেশি ভিটামিন সি, তত বেশি উপকার। বাস্তবে অতিরিক্ত ভিটামিন সি (প্রতিদিন ২০০০ মিলিগ্রামের বেশি) গ্রহণ করলে ডায়রিয়া, পেটব্যথা, বমি ভাব এমনকি কিডনিতে পাথরের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। তাই অতিমাত্রায় সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ কখনোই নিরাপদ নয়। সুতরাং শীতকালে মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন সি গ্রহণ বরং স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিকর।

অনেকেই মনে করেন ভিটামিন সি ক্যানসার বা হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধ করে। যদিও ফল ও শাকসবজি–সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাসে এসব রোগের ঝুঁকি কমতে পারে, তবে শুধু ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট একা এসব রোগ প্রতিরোধে কার্যকর—এমন প্রমাণ এখনো যথেষ্ট নয়।

তাহলে কতটুকু খাওয়া যাবে

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য দৈনিক প্রয়োজন প্রায় ৯০ মিলিগ্রাম এবং নারীদের জন্য ৭৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি। ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এই চাহিদা আরও কিছুটা বেশি। কমলা, লেবু, পেয়ারা, কাঁচা মরিচ, টমেটো, ব্রকলি, পালংশাকের মতো সহজলভ্য খাবারেই প্রচুর ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

সবশেষে বলা যায়, সুস্থ থাকতে ভিটামিন সি অপরিহার্য হলেও এর জন্য অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন নেই। সুষম খাদ্যাভ্যাসই সর্বোত্তম ও নিরাপদ সমাধান।

