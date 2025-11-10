একসঙ্গে আমলকী আর ডালিমের রস দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পানীয়
একসঙ্গে আমলকী আর ডালিমের রস দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পানীয়
সুস্থতা

আমলকী ও ডালিমের রস একসঙ্গে খেলে পাবেন এই চার উপকার

পুষ্টিকর ফল হিসেবে আমলকী ও ডালিমের সুনাম আছে। তবে আমলকীর স্বাদ অনেকেরই পছন্দ নয়। অথচ একটা আমলকীতেই আপনার দেহের প্রতিদিনের ভিটামিন সির চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে অনায়াসে। আলাদাভাবে খেতে না চাইলে পানীয় হিসেবেও খাওয়া যেতে পারে আমলকী। একসঙ্গে আমলকী আর ডালিমের রস দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন সুস্বাদু পানীয়। এই পানীয় সম্পর্কে রাফিয়া আলমকে জানালেন ঢাকার আজিমপুরে অবস্থিত গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লায়েড হিউম্যান সায়েন্সের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ফাতেমা আকতার

আমলকী ও ডালিমে আছে ভিটামিন সি ও অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট–জাতীয় অন্যান্য উপাদান। সুস্থতার জন্য অপরিহার্য এসব উপাদান যখন একই পানীয় থেকেই পেয়ে যাবেন, তখন পাবেন এসব উপকার—

বাড়বে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা

রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে প্রাথমিক সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আপনাকে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি গ্রহণ করতে হবে রোজ। এমনকি ঠান্ডা-কাশি উপশমে প্রদাহ কমাতেও কাজে আসে ভিটামিন সি। ক্ষত সারাতেও সাহায্য করে এই ভিটামিন। আমলকী আর ডালিমের রস থেকে আপনি এসব উপকার পাবেন।

আমলকী ও ডালিমে আছে ভিটামিন সি ও অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট–জাতীয় অন্যান্য উপাদান

হৃৎপিণ্ড থাকবে সুস্থ

অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট–জাতীয় উপাদান থাকার কারণেই এই পানীয় আমাদের রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। আমাদের দেহে প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে।

দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহের কারণে রক্তনালির ভেতর নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে পারে। প্রদাহ এবং কোলেস্টেরলের উচ্চ মাত্রার কারণে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ে। অ্যান্টি–অক্সিডেন্টে ভরপুর আলমকী ও ডালিমের পানীয় পরোক্ষভাবে আপনার হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

Also read:কোন পানীয় কখন আপনার কিডনির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে

ত্বক হবে কোমল

বয়সের কারণে ত্বকে যেসব পরিবর্তন হয়, সেসব সামলাতে প্রয়োজন ভিটামিন সি। কারণ, আমাদের ত্বক কোলাজেন নামের যে প্রোটিন দিয়ে গঠিত, সেই প্রোটিন তৈরির জন্য ভিটামিন সি আবশ্যক।

ত্বকের স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা এবং কোমলতা ধরে রাখতে তাই খেতে হয় ভিটামিন সি। তাতে বলিরেখার হারও কমে। বুঝতেই পারছেন, আমলকী আর ডালিমের রস ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে কতটা উপকারী।

একটা আমলকীতেই আপনার দেহের প্রতিদিনের ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে অনায়াসে

মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব

অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট–জাতীয় উপাদান মস্তিষ্কের জন্যও উপকারী। মস্তিষ্কের প্রদাহ কমাতে সহায়ক। মস্তিষ্ককে সতেজ রাখতে এবং স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি কমাতে আমলকী আর ডালিমের রস খেতে পারেন মাঝেমধ্যেই।

Also read:এই ৪ পানীয় আর্টারি প্লাক দূর করতে সহায়ক, শুনুন চিকিৎসকের পরামর্শ
আরও পড়ুন