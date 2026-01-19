ইলেকট্রিক টুথব্রাশ কি সাধারণ টুথব্রাশের তুলনায় ভালো

ইলেকট্রিক টুথব্রাশের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বাড়ছে। বিশেষ করে শিশুরা ইলেকট্রিক ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে পছন্দ করে। শিশুরা সাধারণত একবার ইলেকট্রিক ব্রাশ ব্যবহার করলে আর সাধারণ ব্রাশে ফিরতে চায় না। তবে ইলেকট্রিক টুথব্রাশ কি সাধারণ টুথব্রাশের তুলনায় ভালো?
দাঁতের ওপর জমে থাকা প্লাক মাড়ি ও দাঁতের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। ইলেকট্রিক টুথব্রাশ প্লাক দূর করতে সাধারণ ব্রাশের তুলনায় বেশি কার্যকর।
ইলেকট্রিক ব্রাশের তন্তুগুলো মুখের ভেতরের এমন জায়গায়ও পৌঁছায়, যেখানে সাধারণ ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা কঠিন। ফলে মাড়ির সংক্রমণ বা গাম ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি কমে।
ইলেকট্রিক ব্রাশের মাথা দ্রুত ঘুরে দাঁত ও মাড়ির ধারে জমে থাকা ময়লা, প্লাক ও দাগ আরও ভালোভাবে পরিষ্কার করে।
খাবারের ছোট অংশ ও ব্যাকটেরিয়া পরিষ্কার হলে মুখের দুর্গন্ধ কমে। কিছু ইলেকট্রিক ব্রাশে জিব পরিষ্কারের সুবিধাও থাকে। ফলে মুখের দুর্গন্ধ কমাতে ইলেকট্রিক ব্রাশ বেশি কার্যকর।
ইলেকট্রিক ব্রাশ প্রতি মিনিটে অনেক বেশিবার ব্রাশ করে (২ হাজার ৫০০ থেকে ৭ হাজার ৫০০ স্ট্রোক পর্যন্ত হয়)। ফলে দাঁতে বসে যাওয়া চা–কফি বা হলুদের দাগ তুলনামূলক দ্রুত ও ভালোভাবে ওঠে।
ইলেকট্রিক ব্রাশ দিয়ে সজোরে দাঁত মাজার দরকার নেই। ব্রাশটি শুধু দাঁতের ওপর সঠিকভাবে ধরে রাখতে হয়। ফলে আর্থ্রাইটিস, প্যারালাইসিস, হাতের পেশি বা স্নায়ুর কোনো সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের জন্য এসব ব্রাশ বেশ উপযোগী।
অনেক ইলেকট্রিক টুথব্রাশে প্রেশার সেন্সর ও মোবাইল অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করার সুবিধাও থাকে। এসব আপনাকে প্রতিদিন সঠিক সময়ে, সঠিক চাপ ও গতিতে ব্রাশ করতে সাহায্য করবে।
ইলেকট্রিক টুথব্রাশের দাম স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ ব্রাশের তুলনায় বেশি। বাজারে এসবের দাম ৯০০ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা। তিন মাস পরপর ব্রাশের মাথা বদলাতে হয়। কারও কারও জন্য ইলেকট্রিক ব্রাশের ভাইব্রেশন অস্বস্তিকর।
সূত্র: ভেরি ওয়েল হেলথ