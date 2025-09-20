টানা এক সপ্তাহ পপকর্ন খেলে কী হয়, জানেন?

সুস্বাদু স্ন্যাক হিসেবে পপকর্ন দারুণ জনপ্রিয়। মাঝেমধ্যে প্রিয়জনদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে দেখতে হয়তো আপনি পপকর্ন খান। কিন্তু রোজই যদি খেতে থাকেন এই স্ন্যাক, কী হবে তখন? টাঙ্গাইলের কুমুদিনী সরকারি কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের প্রধান শম্পা শারমিন খানকে প্রশ্নটি করেছিলেন রাফিয়া আলম
পপকর্ন হলো ভুট্টার খই। তাই ভুট্টার পুষ্টিগুণ মিলবে এই স্ন্যাক থেকে। থায়ামিন, নায়াসিন, পাইরিডক্সিন অর্থাৎ ভিটামিন বির বিভিন্ন ধরন আপনি পেতে পারেন পপকর্ন থেকে। আরও পাবেন অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট উপাদান।
এ ছাড়া পপকর্নে পাবেন কিছুটা আমিষ। এতে আরও আছে ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম, জিংক, কপারসহ বিভিন্ন খনিজ উপাদান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পপকর্ন থেকে আপনি পাবেন প্রচুর আঁশ।
তবে বিপত্তি বাধে পপকর্ন তৈরির সময় তাতে যোগ করা কিছু অস্বাস্থ্যকর উপাদানের কারণে। তাই আপনি একটানা এক সপ্তাহ পপকর্ন খেলে কী ঘটতে পারে, তা অনেকটাই নির্ভর করে আপনি কোন পপকর্ন খাচ্ছেন এবং কতটা খাচ্ছেন, তার ওপর।
এক সপ্তাহ একটানা পপকর্ন খেলে এর আঁশের কারণে আপনার কোষ্টকাঠিন্যের ঝুঁকি কম থাকবে। আপনার অন্ত্রে বসবাসকারী উপকারী জীবাণুরাও পুষ্টি পাবে এই আঁশ থেকে। তাই আপনার পেটের পীড়ায় ভোগার ঝুঁকি কমবে।
পপকর্ন আঁশসমৃদ্ধ হওয়ায় তা খেলে আপনার পেট ভরা থাকবে বেশ কিছুটা সময়। এ ছাড়া পপকর্ন সুস্বাদু এবং মুচমুচে হওয়ায় এই স্ন্যাক খেলে তৃপ্তি পাবেন সহজে। তাই আপনার পক্ষে অন্যান্য উচ্চ ক্যালরিসম্পন্ন খাবার খাওয়ার তীব্র ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।
সব মিলিয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হবে আপনার জন্য। এ ছাড়া পপকর্নের অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের উপকারও পাবেন।
তাই স্বাস্থ্যকর তেল, যেমন জলপাই তেল বা অ্যাভোক্যাডো তেল দিয়ে বানানো পপকর্ন, যাতে অন্য কোনো অস্বাস্থ্যকর উপাদান নেই, তা একটানা এক সপ্তাহ খেলে ক্ষতি নেই।
তবে যদি এমন পপকর্ন খান, যাতে অস্বাস্থ্যকর তেল ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে আপনি পড়বেন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। কক্ষ তাপমাত্রায় জমাট বেঁধে যায়, এমন তেল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ এবং স্ট্রোকের মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি বাড়ে এমন তেলের খাবার খেলে।
এমনটা অবশ্য নয় যে আপনি এক সপ্তাহ পপকর্ন খেলেই আপনি এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হবেন বা ঝুঁকি বাড়বে। তবে একটানা অস্বাস্থ্যকর তেল খাওয়া হলে দীর্ঘ মেয়াদে এ ধরনের রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে।
চিনি বা অতিরিক্ত লবণ দেওয়া টপিং দেওয়া থাকলে সেই পপকর্নের কারণেও আপনার দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে।
কৃত্রিম রং বা রাসায়নিক মিশ্রিত পপকর্নেও বাড়ে স্বাস্থ্যঝুঁকি।
মাইক্রোওয়েভ ওভেনে সরাসরি প্যাকেট বসিয়ে যে পপকর্ন তৈরি করা হয়, তা ক্ষতিকর হতে পারে। কারণ, এতে প্লাস্টিকের মতো অনমনীয় উপাদান থাকতে পারে। এসব উপাদান সহজে ভাঙে না এবং খাবারে মিশে ঢুকে যেতে পারে আমাদের দেহে।
তবে স্বাস্থ্যকরভাবে তৈরি করা পপকর্নও অতিরিক্ত খেলে আপনি রোজকার প্রয়োজনীয় খাবারে রুচি বা আগ্রহ হারাতে পারেন। ফলে অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।