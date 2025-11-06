ফুলকপি নাকি ব্রকলি—প্রোটিন, ফাইবার ও অন্যান্য পুষ্টিগুণে কোনটি বেশি এগিয়ে

দরজার বাইরে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে শীত। কড়া নাড়বে নাড়বে। শহরে অতটা টের পাওয়া না গেলেও গ্রামে রাতে ঠিকই টের পাওয়া যাচ্ছে আঁচ। বাজারে ইতিমধ্যে দেখা মিলছে শীতের তুমুল জনপ্রিয় সবজি ফুলকপির। একটু খুঁজলে ফুলকপির ‘মাসতুতো ভাই’ ব্রকলিরও দেখা পাবেন। এই ব্রকলি ও ফুলকপি দুটিই বেশ স্বাস্থ্যকর। পুষ্টিগুণে কোনটি বেশি এগিয়ে?
শক্তি: ৩০ ক্যালরি
প্রোটিন: ২.৫ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট: ৬ গ্রাম
ফ্যাট: ০.৩ গ্রাম
ফাইবার: ২.৩ গ্রাম
ভিটামিন সি: ৮১ মিলিগ্রাম (দৈনিক চাহিদার ৯০ শতাংশ)
ভিটামিন কে: ৯২ মাইক্রোগ্রাম (দৈনিক চাহিদার ৭৫ শতাংশ)
ফোলেট: ৫২ মাইক্রোগ্রাম
শক্তি: ২৭ ক্যালরি
প্রোটিন: ২ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট: ৫ গ্রাম
ফ্যাট: ০.৩ গ্রাম
ফাইবার: ২ গ্রাম
ভিটামিন সি: ৫১ মিলিগ্রাম (দৈনিক চাহিদার ৫৭ শতাংশ)
ভিটামিন কে: ১৭ মাইক্রোগ্রাম
ফোলেট: ৬১ মাইক্রোগ্রাম
ব্রকলিতে ফুলকপির চেয়ে বেশি ভিটামিন সি, ভিটামিন কে ও ক্যালসিয়াম থাকে।
এতে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। এক কাপ রান্না করা ব্রকলিতে ৫ গ্রাম ফাইবার থাকে। অন্যদিকে ১ কাপ রান্না করা ফুলকপিতে থাকে ৩ গ্রাম ফাইবার। ফাইবার হজমে সাহায্য করে, দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, ক্ষুধা কমাতে সহায়ক। অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বাড়ায়।
ব্রকলিতে অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট ফুলকপির চেয়ে বেশি, যা শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।
ব্রকলির সবুজ রঙে থাকা লুটেইন চোখ, ত্বক, মস্তিষ্ক ও হৃদ্যন্ত্রের জন্য উপকারী।
প্রোটিনেও ব্রকলি ফুলকপির থেকে সামান্য এগিয়ে।
এতে ব্রকলির তুলনায় কার্বোহাইড্রেট কম। তাই ওজন কমাতে চাইলে শীতকালীন ডায়েটে ফুলকপির বিকল্প নেই।
ফোলেটের ভালো উৎস। শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই গর্ভাবস্থায় এটি বেশ উপকারী।
ফুলকপিতে ক্যালরি তুলনামূলকভাবে কম।
ফুলকপিতে কোলিন বেশি থাকে। কোলিন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যাঁরা মাংস কম খান, তাঁদের কোলিনের চাহিদা পূরণ করতে পারে ফুলকপি।
সর্বোচ্চ পরিমাণে ভিটামিন ও অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট চাইলে ব্রকলি বেশি ভালো।
কার্বোহাইড্রেট কম খেতে চাইলে ফুলকপি ভালো বিকল্প।
গ্যাসের সমস্যা থাকলে ফুলকপির তুলনায় ব্রকলি খাওয়া বেশি নিরাপদ হতে পারে। কারণ, ফুলকপি খেলে অনেকের গ্যাস বা অ্যাসিডিটির সমস্যা হয়।
মনে রাখবেন
ব্রকলি ও ফুলকপি ক্রুসিফেরাস সবজি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, কিছু ক্যানসারের বিরুদ্ধে সুরক্ষামূলক ভূমিকা রাখে। উভয় সবজিই অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। তাই ‘ফুলকপি নাকি ব্রকলি’ নয়, বরং ‘ফুলকপি এবং ব্রকলি’ই আপনার খাদ্যতালিকায় রাখুন।
সূত্র: টুডে