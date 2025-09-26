বয়স মানছে না উচ্চ রক্তচাপ, আক্রান্ত হচ্ছেন তরুণেরাও

শাহেদ একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করেন। বয়সে তরুণ ও প্রাণোচ্ছ্বল। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা অফিসের পর শহরের যানজট পার হয়ে বাসায় পৌঁছাতে রাত নয়টা। এরপর ফ্রেশ হয়ে খেয়েদেয়ে ঘুম। সাপ্তাহিক ছুটিতে কিছুটা বিশ্রাম, তাও অফিসের কিছু কাজ বাকি পড়ে থাকে। সেটা ল্যাপটপে সেরে নিতে হয়। সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে একটি করপোরেট হাসপাতালে গিয়ে চেকআপ করাতে গিয়ে চিকিৎসককে দেখালেন। সেখানে ধরা পড়ে তাঁর উচ্চ রক্তচাপ।
বিশ্বব্যাপী অসংক্রামক ব্যাধিগুলোর মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ অন্যতম। ধারণা করা হতো যে উচ্চ রক্তচাপ বয়স্ক জনগোষ্ঠীর রোগ। কিন্তু উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো, ইদানীং তরুণদের মধ্যেও উচ্চ রক্তচাপের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, তাদের জনগোষ্ঠীর ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতি আটজনে একজন উচ্চ রক্তচাপ রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশেও তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই রোগের হার বেড়েই চলেছে।
সাধারণত উচ্চ রক্তচাপে ভোগা ব্যক্তিরা মাথা ঘোরা, ঘাড় ও মাথাব্যথা হওয়া ইত্যাদি অনুভব করে থাকেন। তবে আক্রান্ত ব্যক্তিদের একটা বড় অংশের কোনো লক্ষণই অনুভূত হয় না। তাই একে বলা হয় নীরব ঘাতক। আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের হার্ট, কিডনি, মস্তিষ্ক, রক্তনালিসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আকস্মিক হার্ট অ্যাটাক কিংবা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে।
বিজ্ঞানীরা তরুণদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের বেশ কিছু কারণ শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে স্থূলতা, খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চার অভাব, মানসিক চাপ, ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস, জিনগত কারণ এবং শারীরিক জটিলতা। অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ। এর ফলে শরীরে বিভিন্ন হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। চর্বি রক্তনালিতে জমাট বাঁধতে পারে। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়।
উচ্চ লবণসমৃদ্ধ খাবার, প্রক্রিয়াজাত খাবার, উচ্চচর্বি ও চিনিযুক্ত খাবার, লাল মাংস অধিক পরিমাণে খাওয়া ঝুঁকির অন্যতম কারণ। তরুণদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘক্ষণ অফিসে বসে কাজ করেন। শরীরচর্চার অভ্যাস নেই বললেই চলে। এর ফলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ছে। আবার সামাজিক, অর্থনৈতিক নানাবিধ কারণে তরুণেরা মানসিক চাপে ভোগেন। এ ছাড়া পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব ও নিদ্রাহীনতায়ও ভোগেন অনেকে।
পরিবারের কারও উচ্চ রক্তচাপ থাকলে ঝুঁকি বেড়ে যায়। যাঁরা ধূমপান বা মদ্যপান করেন, তাঁদের ঝুঁকিও বেশি। কারণ এর ফলে রক্তনালির ক্ষতি হয়, যা রক্তচাপ বাড়াতে পারে। শারীরিক নানা জটিলতা যেমন কিডনি রোগ, হার্টের সমস্যা, হরমোনজনিত কিছু অসুস্থতা রয়েছে। এর ফলে জটিলতাস্বরূপ উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিতে পারে। কিছু ওষুধ যেমন ব্যথানাশক, গর্ভনিরোধক ইত্যাদিও উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ।
উচ্চ রক্তচাপ থেকে মুক্তি পেতে লবণ ও চর্বিজাতীয় খাবার কমিয়ে ফেলা, সবজি ও শস্য বেশি করে খাওয়া দরকার। সক্রিয় জীবনযাপন করা, শরীরচর্চার অভ্যাস করা, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা, মানসিক চাপ কমানোর কৌশল অবলম্বন করা, ধূমপান, মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য বর্জন করা অবশ্যই দরকার। পরিশেষে বলতে হয়, জীবনযাত্রার গুণগত মান পরিবর্তনের মাধ্যমেই কিন্তু এই নীরব ঘাতককে প্রতিরোধ করা সম্ভব।
ডা. এইচ এম হামিদুল্লাহ মেহেদী: মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল