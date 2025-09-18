কোমর থেকে নিতম্ব ও পা পর্যন্ত ব্যথার কারণ কী, চিকিৎসা ও করণীয়

অনেক সময় কোমর থেকে নিতম্ব হয়ে পা পর্যন্ত ছড়িয়ে যাওয়া ব্যথাকে ‘সায়াটিকা’ মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু সব সায়াটিকা ডিস্ক সরে যাওয়া বা হেরনিয়েটেড ডিস্কের কারণে হয় না। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো পাইরিফরমিস সিনড্রোম।
পাইরিফরমিস একটি ছোট পেশি, যা নিতম্বের গভীরে থাকে। এর পাশ দিয়েই সায়াটিক নার্ভ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু পায়ে নেমে যায়। যদি এই পেশি অতিমাত্রায় সংকুচিত হয় বা ফুলে যায়, তবে এটি সায়াটিক নার্ভকে চেপে ধরে এবং কোমর থেকে নিতম্ব হয়ে পা পর্যন্ত ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে।
পেশির অতিরিক্ত ব্যবহার, যেমন অনেক হাঁটা, দৌড়ানো, খেলাধুলার কারণে হয়ে থাকে। এ ছাড়া দীর্ঘ সময় বসে থাকা, নিতম্বে আঘাত বা পড়ে যাওয়া, পায়ের দৈর্ঘ্যের অমিল ও হাঁটার ভঙ্গির সমস্যার কারণেই এটা হয়।
নিতম্বে গভীর ব্যথা, যা বসলে বা হাঁটলে বেড়ে যাওয়া পাইরিফরমিস সিনড্রোমের প্রধান উপসর্গ। এ ছাড়া ব্যথা কোমর থেকে ঊরুর পেছনে এবং অনেক সময় পায়ের নিচ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। নিতম্ব চেপে ধরলে ব্যথা বাড়ে। আবার কখনো কখনো ঝিনঝিন বা টানটান অনুভূতি হয়ে থাকে।
কিছু শারীরিক পরীক্ষা বা ক্লিনিক্যাল টেস্ট দিয়েই আঁচ করা যায় আপনি এই সিনড্রোমে আক্রান্ত কি না। মাসকুলোস্কেলিটাল আলট্রাসাউন্ড করলে দেখা যেতে পারে পেশি মোটা হয়ে গেছে বা সায়াটিক নার্ভে চাপ পড়েছে।
যদি অন্য কারণ, যেমন ডিস্ক প্রোলাপ্স হয়েছে বলে চিকিৎসক সন্দেহ করেন, তাহলে এমআরআই করে নিশ্চিত হতে হবে। পাইরিফরমিস লোকাল অ্যানেস্থেটিক দিয়ে ব্যথা কমে গেলে এটি রোগনির্ণয়ে সাহায্য করে।
এই রোগের চিকিৎসার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের লক্ষ্য হবে ব্যথা কমানো ও পেশি ঢিলা করা। নিতম্বে নড়াচড়া বাড়ানো ও হাঁটা উন্নত করা হবে মাঝারি পর্যায়ের লক্ষ্য। পুনরায় যেন সমস্যা না হয়, রোগী যেন ব্যথামুক্ত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা হবে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য।
বিশ্রাম নিতে হবে। দীর্ঘ সময় বসে থাকা যাবে না। শক্ত মেঝেতে বসা যাবে না। কাত হয়ে ঘুমালে দুই হাঁটুর মাঝখানে বালিশ রাখবেন। অফিসে ব্যবহার করবেন আরামদায়ক চেয়ার।
গরম সেঁক বা আলট্রাসাউন্ড থেরাপি নিতে পারেন। ব্যথা কমাতে টেনস ব্যবহার করা যায়। পাইরিফরমিস স্ট্রেচিং, হ্যামস্ট্রিং স্ট্রেচ এবং নিতম্ব ও কোমরের পেশি শক্ত করার ব্যায়াম করতে হবে।
মায়োফেসিয়াল রিলিজ ও ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজের মতো ম্যানুয়েল থেরাপি বেশ কাজের। আলট্রাসনোগাইডেড লোকাল স্টেরয়েড বা বটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন দ্রুত আরাম দেয়। মনে রাখবেন, সঠিকভাবে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার মাধ্যমে এ ব্যথা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
ডা. সাকিব আল নাহিয়ান, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা