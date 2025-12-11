পানিফলের নানা উপকারিতা

শীতে আমাদের চারপাশ ভরে ওঠে নানা রকম দেশি–বিদেশি মৌসুমি ফলে। ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর এসব ফল শরীরের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে এবং মৌসুম পরিবর্তনের সময় যে ধরনের সর্দি-কাশিসহ বিভিন্ন অসুস্থতা দেখা দেয়, তা থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়। এমনই এক উপকারী ‘ফল’ হলো পানিফল। কোথাও কোথাও এটি পরিচিত ‘শিঙাড়া ফল’ নামেও। তবে একে ফল না বলে সবজি বলাই যুক্তিযুক্ত। যা হোক, এই পানিফল বাজারে বা ভ্যানে পাওয়া গেলেও অনেকেই এর স্বাদ জানেন না বলে এড়িয়ে যান। কিন্তু এতে আছে প্রচুর পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা, যা শীতের খাদ্যতালিকায় যুক্ত করলে দেহের উপকারই হবে।
পানিফল (ওয়াটার ক্যালট্রপ) একধরনের জলজ সবজি, যা কাদা ও জলাভূমির পানির নিচে জন্মায়। এই ফল মূলত এশিয়ার দেশগুলো, যেমন বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ফিলিপাইন, জাপানসহ অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চল এবং প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের কিছু দ্বীপে পাওয়া যায়। গাছের গোড়া থেকে পাওয়া ছোট গোলাকার কন্দ কাঁচা বা রান্না করে—দুভাবেই খাওয়া যায়। খাস্তা টেক্সচারের জন্য এটি এশীয় রান্নায় বিশেষ জনপ্রিয়।
পানিফল কম ক্যালরিযুক্ত, ফাইবারে সমৃদ্ধ এবং একেবারেই চর্বিহীন। এতে আছে ভিটামিন বি৬, রিবোফ্লাভিন, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও কপার। এসব উপাদান শরীরের শক্তি উৎপাদন, স্নায়ুর কার্যকারিতা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং কোষের সুরক্ষায় সহায়তা করে। এ ছাড়া এতে বেশ কিছু ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাবেন।
১০০ গ্রাম কাঁচা পানিফলে থাকে—
৯৭ ক্যালরি
১ গ্রাম প্রোটিন
২৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট
৩ গ্রাম ফাইবার
৫ গ্রাম চিনি
৫৮৪ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম
১. স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে
পানিফলের পটাশিয়াম রক্তচাপ কমাতে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁদের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে, তাঁদের স্ট্রোক ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কম থাকে।
২. অ্যান্টি–অক্সিডেন্টে ভরপুর
পানিফল খোসায় থাকা অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট কোষ মেরামত করতে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। ফলে কিছু দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরোধক্ষমতাও বাড়াতে সহায়ক।
৩. হজমের উন্নতি করে
পানিফল ফাইবারে সমৃদ্ধ, এই ফাইবার হজমশক্তি বাড়ায়। ফাইবার খাবারকে বৃহদন্ত্র দিয়ে সহজে চলতে সাহায্য করে এবং পানি শোষণ করে মল নরম করে, ফলে মলত্যাগ সহজ হয়।
৪. ওজন কমাতে সহায়ক
ফোডম্যাপ হলো কিছু নির্দিষ্ট ধরনের শর্করা, যার মধ্যে চিনি, স্টার্চ ও ফাইবার—এই তিনটিই অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসবের মধ্যে কিছু শর্করা হজমে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যাঁদের আইবিএস আছে। তাই যাঁদের আইবিএস বা হজমজনিত সমস্যা আছে, তাঁদের জন্য পানিফল নিরাপদ। কারণ, এটি লো-ফোডম্যাপ খাদ্য অর্থাৎ হজমে চাপ ফেলে না।
সামন্ততান্ত্রিক জাপানে যুদ্ধের সময় শত্রুর চলাচল ঠেকাতে মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হতো কাঁটাযুক্ত এক লৌহাস্ত্র। এই অস্ত্রের নাম ‘মাকিবিশি’, ইংরেজিতে যেটা ‘ক্যালট্রপ’।
এই মাকিবিশির বিকল্প হিসেবে কখনো কখনো পানিফলের শুকনা ফল ব্যবহার করা হতো। ‘তেন্নেনবিশি’ নামে পরিচিত এসব প্রাকৃতিক কাঁটা এতই ধারাল ছিল যে সে সময়ের যোদ্ধাদের পরা ‘ওয়ারাজি’ নামের খড়ের স্যান্ডেলের তলা ভেদ করতে পারত।
জাপানের শিল্পগোষ্ঠী মিতসুবিশি মোটরসের নামের উৎসও এই পানিফল। ‘মিতসুবিশি’ শব্দটির অর্থ ‘তিনটি পানিফল’। জাপানি ভাষায় ‘মিতসু’ মানে তিন, আর ‘হিশি’ মানে পানিফল।
