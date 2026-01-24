ডিসমেনোরিয়া বা মাসিকের সময় প্রচণ্ড ব্যথা একটি অত্যন্ত পরিচিত, কিন্তু অবহেলিত সমস্যা
মাসিকের ব্যথা কমাতে কী খাবেন এবং খাবেন না

ডিসমেনোরিয়া বা মাসিকের সময় প্রচণ্ড ব্যথা একটি অত্যন্ত পরিচিত, কিন্তু অবহেলিত সমস্যা। অনেক নারী, বিশেষত কিশোরী-তরুণী মাসিক চক্রের সময় তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে, যা চিকিৎসায় সমাধানযোগ্য। তবে ওষুধের পাশাপাশি জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও খাদ্যাভ্যাস লক্ষণগুলো কিছুটা উপশম করতে সাহায্য করতে পারে। 

লেখা: লিনা আকতার

সুষম খাদ্যের গুরুত্ব

সুষম খাদ্য মানে যার মধ্যে খাদ্যের সব উপাদান সঠিক মাত্রায় উপস্থিত থাকে। গোটা শস্যদানা, ফল, শাকসবজি, চর্বিহীন প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। এর বাইরে বিশেষ কিছু খাবার প্রদাহ ও ব্যথা কমাতে কার্যকর হতে পারে।

● ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে স্যামন এবং সার্ডিনের মতো চর্বিযুক্ত মাছ, আখরোট, চিয়া বীজ ও তিসির বীজ।

● ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁত মজবুত রাখার জন্য পরিচিত এবং মাসিকের ব্যথা কমাতে সাহায্য করতে পারে। ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে দুগ্ধজাত পণ্য, শাক, টফু ও কমলার রস। 

● পেশি এবং স্নায়ুর কার্যকারিতার জন্য ম্যাগনেশিয়াম অপরিহার্য। গবেষণায় দেখা গেছে, এটি মাসিকের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। ম্যাগনেশিয়ামসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে বাদাম, বীজ, গোটা শস্য ও ডার্ক চকলেট। 

● ভিটামিন ডি হাড়ের স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতার জন্য অপরিহার্য, তবে এটি মাসিকের ব্যথা কমাতেও ভূমিকা পালন করতে পারে। ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে স্যামন, ডিমের কুসুমের মতো ফ্যাটি মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার। এ ছাড়া সূর্যের আলোয় ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। 

এড়িয়ে চলবেন যেসব খাবার

কিছু খাবার প্রদাহ সৃষ্টি ও মাসিকের ব্যথা আরও খারাপ করতে পারে। তাই মাসিকের সময় কিছু খাবার এড়িয়ে চলা বা খাওয়া কমিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

● প্রক্রিয়াজাত খাবার: প্রক্রিয়াজাত খাবারে চিনি, লবণ ও অস্বাস্থ্যকর চর্বি বেশি থাকে, যা প্রদাহ সৃষ্টি এবং মাসিকের ব্যথা আরও খারাপ করতে পারে।

● ক্যাফেইন: ক্যাফেইন পানিশূন্যতা সৃষ্টি করতে পারে, যা জরায়ুর খিঁচুনিকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। এটি উদ্বেগ ও বিরক্তিও সৃষ্টি করে, যা মাসিকের লক্ষণগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

●অ্যালকোহল: অ্যালকোহল প্রদাহকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং শরীরকে পানিশূন্য করে দিতে পারে, যার ফলে মাসিকের ব্যথা আরও বেড়ে যায়।

লিনা আকতার, পুষ্টিবিদ, রাইয়ান হেলথ কেয়ার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর

