মাসিকের ব্যথা কমাতে কী খাবেন এবং খাবেন না

ডিসমেনোরিয়া বা মাসিকের সময় প্রচণ্ড ব্যথা একটি অত্যন্ত পরিচিত, কিন্তু অবহেলিত সমস্যা। অনেক নারী, বিশেষত কিশোরী-তরুণী মাসিক চক্রের সময় তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে, যা চিকিৎসায় সমাধানযোগ্য। তবে ওষুধের পাশাপাশি জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও খাদ্যাভ্যাস লক্ষণগুলো কিছুটা উপশম করতে সাহায্য করতে পারে।
সুষম খাদ্য মানে যার মধ্যে খাদ্যের সব উপাদান সঠিক মাত্রায় উপস্থিত থাকে। গোটা শস্যদানা, ফল, শাকসবজি, চর্বিহীন প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। এর বাইরে বিশেষ কিছু খাবার প্রদাহ ও ব্যথা কমাতে কার্যকর হতে পারে।
● ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে স্যামন এবং সার্ডিনের মতো চর্বিযুক্ত মাছ, আখরোট, চিয়া বীজ ও তিসির বীজ।
● ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁত মজবুত রাখার জন্য পরিচিত এবং মাসিকের ব্যথা কমাতে সাহায্য করতে পারে। ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে দুগ্ধজাত পণ্য, শাক, টফু ও কমলার রস।
● পেশি এবং স্নায়ুর কার্যকারিতার জন্য ম্যাগনেশিয়াম অপরিহার্য। গবেষণায় দেখা গেছে, এটি মাসিকের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। ম্যাগনেশিয়ামসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে বাদাম, বীজ, গোটা শস্য ও ডার্ক চকলেট।
● ভিটামিন ডি হাড়ের স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতার জন্য অপরিহার্য, তবে এটি মাসিকের ব্যথা কমাতেও ভূমিকা পালন করতে পারে। ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে স্যামন, ডিমের কুসুমের মতো ফ্যাটি মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার। এ ছাড়া সূর্যের আলোয় ভিটামিন ডি পাওয়া যায়।
কিছু খাবার প্রদাহ সৃষ্টি ও মাসিকের ব্যথা আরও খারাপ করতে পারে। তাই মাসিকের সময় কিছু খাবার এড়িয়ে চলা বা খাওয়া কমিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
● প্রক্রিয়াজাত খাবার: প্রক্রিয়াজাত খাবারে চিনি, লবণ ও অস্বাস্থ্যকর চর্বি বেশি থাকে, যা প্রদাহ সৃষ্টি এবং মাসিকের ব্যথা আরও খারাপ করতে পারে।
● ক্যাফেইন: ক্যাফেইন পানিশূন্যতা সৃষ্টি করতে পারে, যা জরায়ুর খিঁচুনিকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। এটি উদ্বেগ ও বিরক্তিও সৃষ্টি করে, যা মাসিকের লক্ষণগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
●অ্যালকোহল: অ্যালকোহল প্রদাহকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং শরীরকে পানিশূন্য করে দিতে পারে, যার ফলে মাসিকের ব্যথা আরও বেড়ে যায়।
লিনা আকতার, পুষ্টিবিদ, রাইয়ান হেলথ কেয়ার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর