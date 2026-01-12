রাতে শাক খাওয়া কি খারাপ?

অনেকেই রাতে শাক খেতে চান না। ভাবেন, রাতে শাক খাওয়া পেটের জন্য ভালো নয়। আদতে কি কথাটা ঠিক? টাঙ্গাইলের কুমুদিনী সরকারি কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শম্পা শারমিন খান–এর সঙ্গে কথা বলে জানাচ্ছেন রাফিয়া আলম
শাকে প্রচুর আঁশ থাকে। শাক হজম হতে তাই অনেকটা সময় লাগে। খাওয়ার অল্প সময় পরেই যদি কেউ শুয়ে পড়েন, তাহলে শাক সহজে হজম না-ও হতে পারে। শোয়া অবস্থায় এমনিতেও আমাদের বিপাক হার কমে যায়। তা ছাড়া অতিরিক্ত তেল বা মসলা দিয়ে তৈরি শাকের কোনো পদ খাওয়া হলে সেটির জন্যও হজমে গন্ডগোল হতে পারে।
লেটুসপাতা, পুদিনাপাতা, ধনেপাতা, রঙিন বাঁধাকপি প্রভৃতি পাতা জাতীয় উপকরণ কাঁচা অবস্থায় সালাদেও দেওয়া হয়। কাঁচা অবস্থায় যেকোনো পাতা খেলে হজমজনিত সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে।
যেকোনো খাবার খাওয়ার পরপরই পানি খেলে কিংবা শুয়ে পড়লেও হজমের সমস্যা হতে পারে।
শাকের আঁশ দেহের জন্য দারুণ উপকারী। পর্যাপ্ত আঁশ খেলে কোষ্টকাঠিন্য এড়ানো যায়। তাই রাতে শাক খাওয়া হলে সকালে এই উপকার মিলবে। তা ছাড়া রাতে শাক খাওয়ার অভ্যাস পরোক্ষভাবে ঘুমের জন্যও সহায়ক।
আঁশ আমাদের দেহের খারাপ চর্বির পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। সঠিক নিয়মে শাক খাওয়া হলে তা হজমে সহায়তা করে। শাকে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ উপাদানও পাবেন। তাই দিনে বা রাতে যে সময়ই সুযোগ পান না কেন, শাক খাওয়ার অভ্যাস করুন।
অনেকেই আছেন, পেশাগত কাজে সারা দিন যাঁরা বাসার বাইরে থাকেন। তাঁদের তাই শাকসবজি খুব একটা খাওয়াই হয় না। তাঁরা রাতে শাক খেতে পারেন। তাহলে শাকের আঁশের উপকার থেকে বঞ্চিত হবেন না।
আপনি নিজের সুবিধা অনুযায়ী দিনে বা রাতে শাক খেতে পারেন। তবে এসব বিষয় খেয়াল রাখুন—
শাক ভালোভাবে সেদ্ধ করে খান।
রান্নায় পরিমিত মসলা ব্যবহার করুন।
কম তেলে শাক রান্না করুন।
শাক দিয়ে ভাজি বা পাকোড়া–জাতীয় উপকরণ তৈরি না করে ভিন্ন ধরনের পদ করুন। যেমন অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে শাক যোগ করে স্যুপ তৈরি করতে পারেন। ডালে শাক দিতে পারেন।
খাবার খাওয়ার অন্তত দু-তিন ঘণ্টা পর শুতে যান।
খাবার খাওয়ার অন্তত মিনিট কুড়ি আগে বা পরে পানি খান।
একবারে খুব বেশি পরিমাণ শাক খেলে পেটে অস্বস্তি হতে পারে। নিজের স্বস্তি অনুযায়ী শাকের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিতে পারেন।
এসব নিয়ম মেনে রাতে শাক খাওয়ার পরও কেউ কেউ অস্বস্তিকর সমস্যায় ভুগতে পারেন। এমন হলে রাতে শাক না খেয়ে দিনে সুবিধাজনক কোনো সময়ে শাক খান। যাঁদের বদহজমের প্রবণতা আছে, তাঁদের রাতে শাক খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ কোনো শারীরিক সমস্যার জন্য শাক খাওয়ার বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে এমন একটি প্রয়োজনীয় খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।